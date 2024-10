Pesquisa da Record mostra vitória de Gilvan no primeiro turno

A dois dias da eleição, Gilvan, candidato a prefeito de Santo André, aparece isolado na liderança em mais uma pesquisa eleitoral. Desta vez, o levantamento é da Real Time Big Data, publicado nesta sexta-feira (4) pela Rede Record, que aponta que o candidato indicado pelo prefeito Paulo Serra tem 66% dos votos válidos, contra 34% de todos os seus adversários somados, o que lhe garantiria vitória tranquila no primeiro turno. Esse é o critério adotado pelo TSE para apurar o resultado da eleição, excluindo nulos, brancos e eleitores que não responderam.

“Muito feliz com mais essa pesquisa divulgada em um veículo de expressão como é a Record. Esse é justamente o sentimento que percebemos nas ruas, nas caminhadas e em cima do caminhão do som. Cada vez mais a onda azul está tomando conta da cidade e tenho certeza de que o andreense que ama Santo André, assim como eu, quer que o trabalho realizado na gestão do prefeito Paulo Serra continue. Quero assegurar que o trabalho vai continuar. Vai dar certo de novo”, garantiu Gilvan.

No cenário estimulado, quando uma lista com os possíveis candidatos é apresentada aos eleitores, Gilvan também lidera com folga, com 55% das intenções de votos, contra 15% da petista Bete Siraque, segunda colocada. “O morador de Santo André pode comparar a gestão anterior que deixou a cidade arrasada e quer voltar ao poder e a nossa gestão, que colocou a casa em ordem e recolocou Santo André nos trilhos. Simples de escolher”, pontuou Gilvan.

O prefeito Paulo Serra elogiou o desempenho do seu candidato. “Gilvan tem feito uma campanha brilhante, limpa, sem agredir os adversários, andando por todos os cantos da cidade e mostrando as propostas que estão em seu Plano de Governo. As pessoas querem que o trabalho continue e o Gilvan tem a minha confiança para seguir o nosso modelo de gestão, que reconstruiu Santo André e deixou a cidade pronta para novos investimento”, ressaltou Paulo Serra.

Nesta sexta-feira, penúltimo dia da campanha, Gilvan realizou caminhadas em diversos bairros da cidade, como Campestre e Vila Metalúrgica, além de ter passado com o caminhão de som pelas principais ruas da região central.

O levantamento da Real Time Big Data foi realizado com 1.000 entrevistados, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-06402/2024, tem um nível de confiança de 95%.