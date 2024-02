Pesquisa da Prefeitura quer saber quais os parques mais queridos pelos paulistanos

A Prefeitura promove a pesquisa “Minhas Áreas Verdes Favoritas”, em parceria com o projeto Conexus. São perguntas sobre os lugares naturais mais queridos dos paulistanos, como parques e praças. O objetivo é reconhecer onde habitamos por meio de mapas, além de democratizar políticas públicas com a participação popular.

O questionamento também aborda a qualidade de manutenção, facilidade de acesso, importância e mudanças a serem aplicadas. A pesquisa ajudará na possível integração de opiniões e sugestões de cidadãos às políticas ambientais da cidade. Com o resultado, será feito o planejamento das áreas verdes, além de saber qual a percepção da população.

Acesse o link para responder ao questionário.

CONEXUS

A CONEXUS é um consórcio internacional que reúne cidades latino-americanas e europeias. Parceiro da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), procura gerar novas soluções para as cidades, a fim de integrar negócios comunitários de impacto socioambiental, equilibrar o cuidado com o meio ambiente e a geração de renda.

Para ampliar o impacto econômico, social e ambiental de negócios, essa colaboração com a Prefeitura promove capacitações, assessorias e parcerias estratégicas de empreendimentos entre o poder público e privado.

“O CONEXUS foi estabelecido em 2019 pela Universidade de Sheffield para criar metodologia de elaboração de coprodução de soluções baseadas na natureza (SbN), por meio de aliança tripartite entre universidades, prefeituras e terceiro setor.”, afirma Wellington Nagano, diretor da Divisão de Projetos Urbanos, da SVMA. “Em São Paulo, a Secretaria do Verde é a parceira do programa, junto com a Universidade de São Paulo (USP) e o Instituto das cidades Sustentáveis.”, complementa.