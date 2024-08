Pesquisa da FecomercioSP mostra empresários paulistanos mais cautelosos em julho

O Índice de Expansão do Comércio (IEC), apurado mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), recuou 1,8% em julho. Diante do resultado, o indicador passou de 107,2 pontos, em junho, para 105,3 pontos, em julho. O índice varia entre 0 e 200 pontos, representando, respectivamente, desinteresse e interesse absoluto na expansão dos negócios. Em relação ao mesmo período do ano passado, o indicador registrou variação de -0,7%.

[GRÁFICO 1]

ÍNDICE DE EXPANSÃO DO COMÉRCIO (IEC)

Série histórica (12 meses)

Fonte: FecomercioSP

Divulgação

O IEC é composto pelas variáveis Expectativas para Contratações de Funcionários (ECF) e pelo Nível de Investimentos das Empresas (NIE). O primeiro recuou 2,8%, passando de 119 pontos, em junho, para 115,6 pontos, em julho. Já o índice que apura a propensão dos empresários a fazer novos investimentos apontou queda de 0,6% — de 95,5 para 94,9 pontos. Na comparação interanual, o primeiro caiu 3,4% e o segundo avançou 2,8%.

De acordo com a FecomercioSP, no sétimo mês do ano, a desaceleração inflacionária, o ciclo de redução da taxa de juros, o aquecimento do mercado de trabalho e o aumento da renda estimularam o consumo das famílias, beneficiando o Comércio. O contexto contribuiu para a expansão nas vendas, demandando contratação de novos funcionários. Nos meses de maio e junho, as datas comemorativas também favoreceram esse movimento.

Por outro lado, os desafios do cenário macroeconômico e o cenário de endividamento e juros elevados que atingem as empresas levaram os empresários a adotar uma postura mais cautelosa quanto a novos investimentos. Segundo a FecomercioSP, o NIE tem flutuado entre 93 e 96 pontos, nos últimos meses. O patamar abaixo dos 100 pontos reflete um sentimento de pessimismo dos empresários para investir em capital físico, reformas, abertura de lojas, entre outros.

Notas metodológicas

O Índice de Expansão do Comércio (IEC) é apurado todo o mês pela FecomercioSP desde junho de 2011, com dados de cerca de 600 empresários. O indicador vai de 0 a 200 pontos, representando, respectivamente, desinteresse e interesse absolutos em expansão de seus negócios. A análise dos dados identifica a perspectiva dos empresários do comércio em relação a contratações, compra de máquinas ou equipamentos e abertura de novas lojas. Apesar de esta pesquisa também se referir ao município de São Paulo, sua base amostral abarca a região metropolitana.