Pesquisa aponta que 33% consideram governo Lula melhor que o de Bolsonaro

Uma recente pesquisa realizada pelo Instituto PoderData, divulgada nesta terça-feira, 29, revela que a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu o menor nível desde o início de seu mandato, em 2023. De acordo com os dados, apenas 33% dos entrevistados consideram a gestão atual superior à do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marcando uma queda de quatro pontos percentuais em comparação ao mês anterior.

Percepção negativa cresce em relação à gestão atual

Por outro lado, a proporção de eleitores que avaliam a administração de Lula como inferior à de seu antecessor subiu para 42%, consolidando a terceira vez que essa percepção se confirma desde a posse do atual presidente. Além disso, 22% dos entrevistados afirmaram não notar diferenças significativas entre os dois governos, enquanto apenas 2% não souberam opinar.

Avaliação de eleitores de Lula e Bolsonaro

A pesquisa também analisou as intenções de voto do segundo turno das eleições de 2022. Entre aqueles que apoiaram Lula, 59% ainda acreditam que sua gestão é melhor do que a de Bolsonaro, enquanto 26% consideram que não há diferença entre ambas as administrações. No entanto, 12% classificam o governo atual como inferior ao anterior.

No espectro dos eleitores que apoiaram Bolsonaro, as avaliações são predominantemente negativas em relação ao governo Lula: 82% acreditam que a administração atual é pior, e apenas 6% a veem como melhor.

Apoio jovem e regional nas pesquisas

Entre os jovens na faixa etária de 16 a 24 anos, o apoio ao governo Lula se destaca, com 48% considerando sua gestão mais eficiente do que a anterior. Nesse grupo etário, 28% afirmam que Bolsonaro teve um governo melhor e 20% consideram ambos iguais.

Regionalmente, o Nordeste se mantém como o bastião de apoio ao presidente Lula, com 45% dos eleitores nessa região avaliando sua administração como superior à de Bolsonaro. Em relação à renda familiar, aqueles que recebem entre dois e cinco salários mínimos demonstram uma visão mais favorável ao governo atual, com 40% acreditando que a gestão petista é mais eficaz.

Esses dados reforçam uma tendência de desgaste da administração Lula, já observada em pesquisas anteriores. Fatores como o aumento nos preços dos alimentos e questões relacionadas à chamada “crise do Pix” podem ter contribuído para essa avaliação negativa.

A coleta de dados foi realizada entre os dias 25 e 27 de janeiro de 2025 e incluiu entrevistas com 2.500 pessoas em 219 municípios das 27 unidades da Federação. A pesquisa possui uma margem de erro de dois pontos percentuais e um intervalo de confiança de 95%.