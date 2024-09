Personalidades marcam presença em Gala da BrazilFoundation em solidariedade ao Rio Grande do Sul 

Na noite desta quinta-feira, 19 de setembro, ocorreu o tradicional Gala da BrazilFoundation no icônico The Plaza Hotel em Nova York. O evento celebrou a filantropia brasileira, destacada pela comovente resposta às ações de apoio ao Rio Grande do Sul após a tragédia climática ocorrida em maio deste ano. A noite, que reuniu cerca de 400 convidados, contou com mais de uma hora de show da cantora Ludmilla que enalteceu a música brasileira com os seus hits. “Estou muito feliz com a minha apresentação no gala da BrazilFoundation! É uma honra usar minha música para apoiar uma causa tão importante para o nosso país, e estar ao lado de pessoas que também querem transformar vidas no Brasil me inspira muito. Foi incrível compartilhar essa energia e fazer parte dessa missão!” , comenta Ludmilla. Durante o evento, uma das homenagens virtuais foi para Gisele Bündchen e suas irmãs pela contribuição na reconstrução de comunidades no Rio Grande do Sul, além de indivíduos e empresas que estão deixando um legado para sociedade brasileira.

O Gala também prestigiou Selena Gomez, homenageada virtualmente com o Philanthropy Leadership Award por seu papel de liderança no enfrentamento da crise de saúde mental. Através da fundação do Rare Impact Fund, ela expandiu o acesso a serviços de saúde mental, direcionando parte dos recursos ao Movimento de Mulheres em São Gonçalo, apoiando mulheres em situação de vulnerabilidade na comunidade do Salgueiro, no Rio de Janeiro.

As anfitriãs, Flávia Alessandra, embaixadora e atriz, e Ingrid Silva, primeira bailarina do Dance Theatre of Harlem comandaram a noite que homenageou a filantropa, ativista ambiental, empresária e modelo Gisele Bündchen e suas irmãs, Patrícia, Gabriela, Rafaela e Raquel, com o prêmio Philanthropic Family Award, o Presidente & CEO Simoni Morato, do Safra National Bank de Nova York, com o prêmio Corporate Leadership Award, o Instituto Mulher em Construção, com o prêmio de Empowering Women Award e o Instituto Caldeira com prêmio Innovation & Entrepreneurship Award.

“Como embaixadora da BrazilFoundation, é uma honra imensa poder apresentar, mais uma vez, este evento tão significativo, que une solidariedade e transformação social. Me enche de orgulho fazer parte desse projeto tão potente. Além disso, estar ao lado da Ingrid Silva, uma mulher que inspira, está sendo mais especial ainda. Juntos, vamos celebrar a generosidade e o impacto das iniciativas apoiadas pela fundação, que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas.” celebra Flávia Alessandra.

O evento tem como objetivo captar recursos para o apoio a organizações da sociedade civil que atuam nos temas prioritários de investimento da BrazilFoundation através de seus quatro fundos: meio ambiente e mudanças climáticas, educação, equidade de gênero e empreendedorismo negro. “No próximo ano, a BrazilFoundation vai completar 25 anos de impacto social no Brasil, e este gala foi inspirador para marcar o início de nossas comemorações. Unimos muitas pessoas que estão contribuindo para fazer um Brasil mais justo através da filantropia. Ontem, tivemos a oportunidade de celebrar nossa grande capacidade coletiva de fazer a diferença e reafirmamos nosso compromisso com a transformação social do Brasil.” completa Rebecca Tavares, Presidente e CEO da BrazilFoundation.