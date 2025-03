Personal trainer: saiba como escolher o profissional ideal para alcançar as suas metas

Quer intensificar o treino e está pensando em contratar um personal trainer? Saiba quais critérios seguir para não se decepcionar e quais cuidados tomar antes da decisão final. As dicas valem para o treino presencial e virtual.

“Quando o aluno decide contratar um profissional de Educação Física, significa que ele está em busca de mudanças e quer estabelecer novas metas, com um treino mais específico e cuidadoso. A atuação do personal trainer é essencial para elaborar as estratégias de treinamento de acordo com os objetivos desejados pelo cliente, orientando e auxiliando em todas as etapas”, comenta Eduardo Netto, diretor técnico da Bodytech Company.

Passo a passo de como escolher o profissional ideal:

1) O primeiro passo é confirmar o registro do educador físico no sistema CONFEF-CREF.



2) Se a intenção é melhorar algum aspecto específico como mobilidade, reabilitação, pós-parto, a área de especialização é um fator importante e pode ser decisivo na escolha. Um bom profissional está em constante atualização.



3) Além de formação e conhecimento, existem outros pontos importantes. O personal deve estar comprometido com o processo, afinal, é um trabalho em dupla. Ele deve ter capacidade para motivar e contribuir para que a jornada seja leve, além de estar disposto a ajudar a superar desafios que vão surgir ao longo do percurso.



4) Profissionalismo: esse ponto que pode determinar o resultado a médio prazo, e estabelecer o futuro em termos de saúde e bem-estar.



5) Escolha um bom ouvinte, essa é uma das qualidades mais importantes. O educador físico tem inúmeras ferramentas para a prescrição de um treino seguro e eficiente, mas ele tem que ouvir e atender a demanda do seu cliente. A imposição de um modelo de treino ou modalidade não garante o sucesso. O melhor exercício é aquele que o aluno consegue realizar de forma contínua e isso está diretamente ligado ao prazer que a atividade física proporciona.



6) Outro ponto relevante para a escolha é que o profissional seja paciente, dessa maneira fica fácil garantir o sucesso do treino e a manter o comprometimento entre profissional e cliente.



7) Indicação é a melhor maneira de encontrar o professor ideal. Conversar com amigos, conhecidos e se já estiver treinando vale realizar uma pesquisa dentro da própria academia.



8) Após encontrar o personal que se encaixe com o seu perfil, marque um bate-papo com ele, durante a conversa é fundamental questionar alguns pontos: metodologia de treino, recomendação de frequência semanal, estabelecer quais serão os objetivos, valores praticados, política de reposição de aulas, atrasos, férias e cancelamentos. Ele tem que ouvir a sua história, questionar se existem lesões, algum tipo de restrição, experiência com exercícios e padrão alimentar. A conversa foi boa? Então marque uma aula teste para validar a experiência e ter certeza da escolha.

A pandemia mudou o comportamento das pessoas e muitas passaram a realizar o treino em casa de maneira virtual. A opção de realizar atividade física sem sair de casa, fez crescer a oferta desse tipo de serviço. “É importante frisar e alertar os consumidores, pois os treinos on-line também exigem cuidados, tanto na escolha da orientação remota, quanto na execução dos exercícios, pois quando realizados de maneira incorreta, podem trazer riscos de lesões e até mesmo causar problemas mais graves”, alerta Netto.

A grande maioria dos serviços online não fornece uma avaliação pré-participação. Mas antes do início de qualquer programa de exercício físico é de fundamental importância a realização da anamnese e estratificação do risco cardiovascular para posterior tomada de decisão sobre a possibilidade de liberação para prática da atividade física de intensidade moderada.

Além das questões já tratadas anteriormente, que passam pelo credenciamento e experiência, os seguintes pontos devem ser levados em consideração na contratação do profissional on-line:



1) Seja específico no que está procurando. Existem muitos tipos de personais, que possuem diferentes especialidades e abordagens para o seu programa de condicionamento físico. Defina quais são os seus objetivos e, em seguida, trabalhe para encontrar alguém cujo estilo de treinamento responda melhor as suas necessidades.



2) Confira o background do profissional: diplomas, certificados e experiência. Não caia na armadilha de contratar um personal apenas pelas postagens nas redes sociais.



3) Faça um checklist antes da contratação: obtenha o máximo de informações possível antes de realmente contratar seu personal trainer on-line. Leia as avaliações on-line, peça referências de ex-clientes e o mais importante, agende uma chamada de vídeo para ter certeza de que é a pessoa certa.



Outra opção são os aplicativos, e nesse caso tenha a certeza de que existe um profissional registrado que seja o responsável pela prescrição e acompanhamento do processo de treinamento. O app BTFIT dispõe de aulas gravadas e ao vivo, com profissionais de Educação Física que atuam nas unidades da Bodytech, além de personal trainer on-line.