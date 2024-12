Personagens do filme Toy Story serão atração especial no Natal do Alpha Square Mall

A programação de lazer especial de Natal do Alpha Square Mall promete encantar crianças e adultos com uma tarde mágica ao lado da turma do Toy Story. No próximo sábado, dia 7 de dezembro, o empreendimento recebe os personagens Woody, Buzz Lightyear e Jessie para uma programação divertida e gratuita que inclui sessões de fotos com os visitantes, brincadeiras lúdicas, oficinas temáticas, entre outras atividades.

A atração acontecerá a partir das 12h30, e quem passar pelo mall poderá acompanhar a Parada de Natal com a Turma do Toy Story às 13h, percorrendo os corredores do shopping. Após a Parada, os personagens estarão disponíveis para fotos em diferentes horários, com limite de 100 crianças cada um deles. Para participar, é necessário retirar uma pulseira com 30 minutos de antecedência no local da atividade. Será permitida uma foto por família de até quatro pessoas.

Para deixar o clima ainda mais mágico, o Papai Noel estará no mall das 12h às 16h, interagindo com as famílias, registrando momentos e recebendo as cartinhas com pedidos dos pequenos.

Entre as sessões de fotos, as crianças poderão se divertir com brincadeiras e oficinas temáticas, tornando o dia ainda mais especial. As atividades estão sujeitas a alteração sem informação prévia. A agenda completa com as atrações promovidas pelo mall pode ser acompanhada através das redes sociais do empreendimento.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda masculina, feminina e infantil, decoração, espaços com estética, beleza, bem-estar, floricultura e pet shop, entre outros.

Alpha Square Mall – Tarde especial de Natal com a Turma do Toy Story

Atrações gratuitas

Dia: 7 de dezembro, a partir das 12h30

Parada com a Turma do Toy Story pelo mall às 13h

Sessão de Fotos

Jessie – das 13h30 às 14h15

Intervalo Brincadeiras e Oficinas

Woody – das 14h45 às 15h15

Intervalo Brincadeiras e Oficinas

Buzz – das 16h às 17h

Retirada de pulseiras com 30 min de antecedência na sessão de fotos, 1 foto por família de até 4 pessoas, cada personagem atenderá até 100 crianças ou até 45 min de cada sessão com cada personagem.

Programação sujeita a alteração sem informação prévia.

Papai Noel: das 12h às 16h