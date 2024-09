“Persépolis” é tema da edição de setembro do Clube do Filme do Livro do MIS

O MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realiza mais uma edição do Clube do Filme do Livro, programa mensal que reúne cinema e literatura. A edição de setembro exibirá o filme “Persépolis” (2007), baseado no quadrinho homônimo lançado em 2000 pela escritora e desenhista iraniana Marjane Satrapi. A convidada do mês, a escritora Mariana Salomão Carrara, foi responsável pela escolha do título e participa de um bate-papo com a plateia após a sessão.

O Clube do Filme do Livro do MIS visa tratar do filme sob a ótica da adaptação, sobretudo a partir de impressões, reflexões e abordagens do convidado de cada edição. O público pode participar com perguntas e comentários ao longo da conversa.

Sobre o filme

“Persépolis” (Persepolis, dir. Marjane Satrapi, Vincent Paronnuad, França, 2007, 95 min, 12 anos, digital) – O filme segue a vida de Marjane, uma jovem iraniana que cresce durante a Revolução Islâmica e a guerra Irã-Iraque. A trama retrata suas experiências de amadurecimento, desde sua infância em Teerã até sua adolescência na Europa, lidando com questões de identidade, opressão política e a busca pela liberdade. “Persépolis” recebeu aclamação internacional, incluindo o Prêmio do Júri no Festival de Cannes e uma indicação ao Oscar de Melhor Animação.

Sobre o livro

“Persépolis” (Marjane Satrapi, 2000, Editora L’association) – Graphic novel autobiográfica de Marjane Satrapi, que narra sua história desde a infância até a fase adulta, abordando a Revolução Islâmica no Irã e suas consequências na vida de uma menina e sua família. A narrativa é marcada pela crítica política e social, explorando temas como liberdade, identidade e resistência, com ilustrações em preto e branco que reforçam a atmosfera emocional da história. O livro foi amplamente aclamado, conquistando prêmios como o Prêmio da Associação Americana de Bibliotecas para jovens adultos. O sucesso da obra resultou em mais de um milhão de cópias vendidas em todo o mundo e traduções para diversas línguas, destacando-se como uma obra importante na literatura gráfica contemporânea e um poderoso testemunho sobre a história recente do Irã.

Sobre a convidada

Mariana Salomão Carrara é paulistana, escritora e defensora pública. Já publicou um livro de contos, “Delicada uma de nós” (Off-Flip, 2015), e os romances “Idílico” (EI, 2007); “Fadas e copos no canto da casa” (Quintal Edições, 2017); “Se deus me chamar não vou” (Editora nós, 2019), um dos 10 indicados ao Prêmio Jabuti 2020 na categoria Romance Literário; “É sempre a hora da nossa morte amém” (Editora Nós, 2021), finalista do Prêmio São Paulo 2022 e indicado ao Prêmio Jabuti 2022; “Não fossem as sílabas do sábado” (Todavia, 2022), vencedor do Prêmio São Paulo 2023 de Melhor Romance; e “A árvore mais sozinha do mundo” (Todavia, 2024).

Serviço | Clube do Filme do Livro – “Persépolis”

Local: Auditório LABMIS | Museu da Imagem e do Som – MIS

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Data: 26.09, às 19h

Ingresso: gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria do MIS)

Classificação indicativa: 12 anos