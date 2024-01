Perseguidor de Taylor Swift é preso duas vezes em três dias em frente ao apartamento dela

Um homem, que já havia sido preso e solto após tentar entrar no apartamento de Taylor Swift no último sábado (20), foi preso de novo na frente do mesmo prédio onde está localizado o imóvel da artista, em Manhattan.

Conforme o New York Post, o suspeito, identificado como David Crowe, vagava pelas imediações da propriedade da cantora e perguntava para outras pessoas se Swift morava lá.

Um membro da equipe de segurança de Swift notificou policiais que efetuaram a prisão. Preso, o homem de 33 anos foi transportado de volta para a primeira delegacia em Lower Manhattan, onde já havia sido acusado por casos de assédio e perseguição.

O “stalker“, expressão usada para se referir a pessoas que perseguem outras, havia tentado forçar a porta do prédio de Taylor na última semana, mas aquela não foi a primeira vez que Taylor Swift sofreu perseguição.

Em 2014, um “stalker” já havia tentado entrar no prédio. Em 2018, outra pessoa subiu pelas escadas até o seu apartamento e dormiu em sua cama. Em 2021, um homem que se dizia apaixonado pela estrela também invadiu sua residência.

No ano passado, um homem chamado Mitchell Taebel foi preso por perseguir, invadir a privacidade, intimidação e assédio contra Swift. O homem tentou contatar a cantora repetidas vezes, até que enviou uma mensagem de voz dizendo que iria “usar uma bomba” se não conseguisse estar com sua “alma gêmea”, segundo informações da CNN.