Pérola da Serra terá presença histórica na 100ª Edição do Campeonato Paulista de Atletismo

O ADC Pérola da Serra, clube esportivo de Ribeirão Pires, está prestes a escrever um novo capítulo em sua história. A equipe participará da 100ª edição do Campeonato Paulista de Atletismo. A competição, que acontecerá entre os dias 23 e 25 de agosto no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), contará com a participação de 12 atletas do Pérola da Serra em 16 provas, um número recorde para a equipe.

Com uma jornada intensa, os atletas do Pérola da Serra darão o seu melhor em busca de grandes resultados. A equipe, que tem se destacado nas competições estaduais, chega a disputa da 1ª Divisão do Campeonato Paulista com o objetivo de confirmar seu potencial e conquistar grandes resultados.

Confira a programação completa da equipe:

Sexta-feira (23/08):

09:00 – Gil Nascimento – Primeiro dia do Decatlo

14:00 – Cleverson Pereira – Lançamento do Disco

14:20 – Gil Nascimento, Lucas Prates, Rodrigo Nakahara, Vinicius Scomparim – 100m rasos

17:05 – Jefferson Alves – 1.500m rasos

17:45 – Izabel Jesus – 10.000m rasos

Sábado (24/08):

08:00 – Gil Nascimento – Segundo dia do Decatlo

09:00 – Antonio Borges e Lucas Ferreira – 3.000m rasos

09:00 – Cleverson Pereira – Arremesso de Peso

09:40 – Amanda Fernandez – 200m rasos

10:40 – Décio de Oliveira, Gil Nascimento, Vinicius Scomparim – 200m rasos

15:00 – Antonio Borges, Jefferson Alves, Lucas Ferreira – 800m rasos

18:20 – Revezamento 4x100m Masculino

18:45 – Cleverson Pereira – Lançamento do Dardo

Domingo (25/08):

10:00 – Finais dos 200m rasos e Arremesso de Peso

14:20 – Jefferson Alves e Vinicius Scomparim – 400m rasos

15:20 – Ely Santos e Izabel Jesus – 5.000m rasos

16:00 – Antonio Borges e Lucas Ferreira – 5.000m rasos

17:00 – Revezamento 4x400m Misto

Transmissão ao vivo

Para que ninguém perca nenhum momento dessa grande festa do esporte, o Campeonato Paulista terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Atletismo Paulista. Assim, torcedores, familiares e amigos poderão acompanhar de perto a performance dos atletas do Pérola da Serra.

Expectativas do presidente

André Moscatelli, expressou sua satisfação com a participação da equipe na competição e destacou a importância deste momento para o clube. “É com grande orgulho que vemos nossos atletas representando o Pérola da Serra em um evento tão importante. Nossa expectativa é que todos possam dar o seu melhor e que possamos conquistar grandes resultados. Acreditamos no potencial de nossa equipe e sabemos que eles estão preparados para este desafio. Mas além dos resultados, queremos que nossos atletas vivam a experiência única de participar de um evento tão grandioso e que fortaleçam os laços de amizade que unem nossa equipe. O esporte nos ensina a superar desafios, a trabalhar em equipe e a valorizar a união. É através do esporte que construímos um mundo mais justo e igualitário.”

Um marco para o atletismo da região

A participação do ADC Pérola da Serra na 100ª edição do Campeonato Paulista representa um marco para o atletismo da região. A equipe busca não apenas alcançar bons resultados, mas também inspirar novos atletas e mostrar a força do esporte na comunidade.

O Atletismo do Pérola da Serra conta com o apoio da Nácar, Evoque Academia e do Comitê Brasileiro de Clubes.