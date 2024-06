Pérola da Serra faz história no Troféu Brasil de Atletismo com maior participação em edição

A equipe de atletismo do ADC Pérola da Serra, de Ribeirão Pires, está pronta para escrever mais um grande capítulo em sua história na 43ª edição do Troféu Brasil de Atletismo, que acontece de 27 a 30 de junho no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A equipe terá sua maior participação em uma edição do torneio, com presença em três provas: revezamento 4x100m masculino, revezamento 4x400m misto e revezamento 4x400m masculino. Todas as provas terão transmissão ao vivo pelo Youtube, através do canal oficial do Atletismo Brasil.

Essa participação em massa representa um marco para o Pérola da Serra, demonstrando o crescimento e a força do clube no cenário nacional do atletismo. Os atletas estão confiantes e preparados para dar o seu melhor nas pistas, buscando brigar por grandes marcas.

.”A chegada do ADC Pérola da Serra pelo terceiro ano consecutivo ao Troféu Brasil se dá por meio do esforço de muitas pessoas, que disponibilizam parte do seu tempo para algo que amam fazer: praticar o Atletismo. Uma construção árdua e coletiva, que nos ajuda a chegar cada vez mais longe. Agradeço aos atletas, apoiadores, famílias e a todos que torcem por nós. Se chegamos aqui é por vocês, e nossa jornada está apenas começando”, destaca André Moscatelli, presidente do ADC Pérola da Serra.

Programação das provas:

Sexta-feira (28/06):

17h40: Revezamento 4x100m masculino (final por tempo)

Equipe: Décio de Oliveira, Lucas Prates, Rodrigo Nakahara e Vinicius Scomparim

Sábado (29/06):

17h00: Revezamento 4x400m misto (final por tempo)

Equipe: Amanda Fernandez, Izabel Jesus, Rodrigo Nakahara e Vinicius Scomparim

Domingo (30/06):

18h15: Revezamento 4x400m masculino (final por tempo)

Equipe: Décio de Oliveira, Jefferson Alves, Rodrigo Nakahara e Vinicius Scomparim

O ADC Pérola da Serra é um clube esportivo, fundado em 2018 na cidade de Ribeirão Pires, SP. A equipe de atletismo do clube vem crescendo gradativamente nos últimos anos, colecionando bons resultados em competições regionais e nacionais. O Pérola da Serra é mais do que um clube; é um lar para os atletas, um lugar onde eles se sentem acolhidos, apoiados e valorizados, onde eles encontram uma comunidade que os inspira a serem a melhor versão de si mesmos, tanto dentro quanto fora das pistas.

O Atletismo do Pérola da Serra conta com o apoio da Nácar, Evoque Academia e do Comitê Brasileiro de Clubes.