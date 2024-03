Pérola da Serra estreia na temporada 2024 em São Bernardo do Campo.

No próximo dia 09 de março, o ADC Pérola da Serra fará sua estreia na temporada 2024 no 1º Circuito Paulista Open de Atletismo, que ocorrerá no Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra, em São Bernardo do Campo. O clube, terá representantes em várias provas do evento.

A atleta Izabel Jesus será a primeira a entrar na pista, competindo nos 10.000m rasos às 08h00. Em seguida, às 10h00, Jefferson Alves e Lucas Ferreira representarão o ADC Pérola da Serra na prova dos 3.000m rasos. A partir das 10h30, Amanda Fernandez compete nos 200m rasos, enquanto Rodrigo Nakahara fará sua estreia na mesma prova, além disso, Rafael Leonardo e Vinicius Scomparim também participarão, competindo às 11h10.

“É o início de uma temporada com grandes expectativas e experiências, buscando sempre ofertar a oportunidade de nossos atletas demonstrarem seus talentos e principalmente, fazer o que amam.” complementa André Moscatelli, presidente do ADC Pérola da Serra.

O Atletismo do ADC Pérola da Serra tem o apoio da Evoque Academia e do Comitê Brasileiro de Clubes.