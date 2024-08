Pérola da Serra conquista vice-campeonato paulista de Atletismo na 1ª Divisão 

Em uma emocionante disputa, o ADC Pérola da Serra conquistou o vice-campeonato paulista na 1ª Divisão na 100ª edição do Campeonato Paulista de Atletismo! Com um total de 131 pontos, a equipe demonstrou garra, técnica e união, superando as expectativas e deixando sua marca na história do atletismo paulista.

A competição, realizada no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), entre os dias 23 e 25 de agosto, contou com a participação de 65 Entidades e Clubes do Estado e do País.

Uma jornada de superação

A conquista do vice-campeonato é fruto de muito trabalho, dedicação e paixão pelo esporte. Os atletas do Pérola da Serra demonstraram um espírito de equipe incrível, incentivando-se mutuamente a cada prova. A união e a amizade entre os atletas foram fundamentais para o sucesso da equipe.

Destaques individuais

Amanda Fernandez, Antonio Borges, Cleverson Oliveira, Décio de Oliveira, Ely Santos, Gil Nascimento, Izabel Jesus, Jefferson Alves, Lucas Ferreira, Lucas Prates, Rodrigo Nakahara e Vinicius Scomparim foram atletas do Pérola da Serra que contribuíram para a conquista do vice-campeonato.

A equipe subiu no pódio com a conquista do ouro nas provas dos 10.000m Feminino com Izabel Jesus e no Revezamento 4x400m misto com Amanda Fernandez, Izabel Jesus, Lucas e Ferreira e Vinicius Scomparim, conquistou a prata em dose dupla o atleta Cleverson Oliveira, no Lançamento do Disco e Arremesso do Peso, Gil Nascimento no Decatlo e Izabel Jesus nos 5.000m, e ainda subiu ao pódio Ely Santos conquistado o bronze nos 5.000m.

Agradecimentos

O presidente do ADC Pérola da Serra, André Moscatelli, agradeceu a todos os envolvidos nessa conquista: atletas, técnicos, apoiadores, torcedores e à diretoria do clube. “Essa conquista é fruto de um trabalho coletivo. Agradeço a todos que contribuíram para esse momento histórico para o nosso clube. Estamos muito felizes com esse resultado e seguiremos trabalhando para alcançar ainda mais sucesso no futuro”, afirmou.

Com o vice-campeonato paulista, o ADC Pérola da Serra reafirma seu compromisso com o alto rendimento e com a formação de novos atletas. A equipe seguirá trabalhando para manter o alto nível e conquistar ainda mais títulos no futuro.

O Atletismo do Pérola da Serra conta com o apoio da Nácar, Evoque Academia e do Comitê Brasileiro de Clubes.