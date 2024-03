Pérola da Serra conquista primeiro pódio da temporada

No último sábado (09), os atletas do ADC Pérola da Serra participaram do 1º Circuito Paulista Open de Atletismo, realizado no Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra, em São Bernardo do Campo.

Na prova dos 10.000 metros rasos, Izabel Jesus conquistou o 2º lugar, completando a corrida em 48.03.54.

Nos 3.000 metros rasos, Lucas Ferreira representou bem o clube, terminando em 14º lugar com o tempo de 10.16.69. Jefferson Alves também se destacou, alcançando o 25º lugar e estabelecendo um novo recorde pessoal, com o tempo de 11.37.28.

Na prova dos 200 metros rasos, Amanda Fernandez, Vinicius Scomparim e Rodrigo Nakahara representaram o ADC Pérola da Serra. Vinicius conquistou o 21º lugar com 23.04, enquanto Rodrigo ficou em 38º lugar com o tempo de 23.42. E com um novo recorde pessoal de 32.61 Amanda, alcançou a 46ª posição.

“Sabemos que esta é apenas a primeira competição de uma temporada que nos reserva grandes oportunidades e momentos a serem compartilhados. Estamos confiantes de que nossos atletas continuarão a representar o ADC Pérola da Serra com muito amor e carinho em cada prova”, destacou o presidente do clube, André Moscatelli.