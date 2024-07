Pérola da Serra brilha no Troféu Brasil de Atletismo com resultados expressivos

A equipe de atletismo do ADC Pérola da Serra, de Ribeirão Pires, marcou presença histórica na 43ª edição do Troféu Brasil de Atletismo, que aconteceu de 27 a 30 de junho no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Com a maior participação da história do clube no torneio, três revezamentos do Pérola da Serra conquistaram resultados importantes.

Na sexta-feira (28/06), a prova de revezamento 4x100m masculino, composta por Décio de Oliveira, Lucas Prates, Rodrigo Nakahara e Vinicius Scomparim, deu o tom da ótima participação do Pérola da Serra. A equipe conquistou um honroso 17º lugar na final por tempo, com a marca de 43.42 segundos.

No sábado (29/06), foi a vez do revezamento 4x400m misto, formado por Amanda Fernandez, Izabel Jesus, Rodrigo Nakahara e Vinicius Scomparim. A equipe conquistou o 10º lugar na final por tempo, com a marca de 4.14.18 segundos. Um destaque especial para Izabel Jesus, que com seus 52 anos, inspirou a todos com sua garra e experiência, sendo um dos pontos altos da equipe e recebendo destaque nas transmissões da competição.

No domingo (30/06), o revezamento 4x400m masculino, composto por Décio de Oliveira, Jefferson Alves, Rodrigo Nakahara e Vinicius Scomparim, finalizou a participação do Pérola da Serra no Troféu Brasil com mais um resultado importante. A equipe conquistou o 10º lugar na final por tempo, com a marca de 3.44.63 segundos.

Um marco para o Pérola da Serra:

A participação na 43ª edição do Troféu Brasil de Atletismo representa um marco histórico para o ADC Pérola da Serra. A maior participação da história do clube em um dos principais torneios do atletismo nacional demonstra o crescimento, a força e o compromisso da equipe com o desenvolvimento do esporte na região.

Mais do que resultados:

Além dos resultados expressivos nas provas, o Pérola da Serra destaca a importância da experiência para seus atletas. A participação no Troféu Brasil proporcionou aos membros da equipe a oportunidade de competir com os melhores atletas do país, ganhar experiência em um grande evento esportivo e fortalecer o espírito de equipe.

O Atletismo do Pérola da Serra conta com o apoio da Nácar, Evoque Academia e do Comitê Brasileiro de Clubes.