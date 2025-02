Pernambuco adota modelo de torcida única após episódios violentos

Os recentes episódios de violência, incluindo um ato coletivo de agressão sexual, entre torcedores do Santa Cruz e Sport no último sábado (1º), durante os confrontos antes do jogo pelo Campeonato Pernambucano, resultaram em ações drásticas por parte da Federação Pernambucana de Futebol (FPF). O presidente da entidade, Evandro Carvalho, decidiu implementar a realização de clássicos com torcida única até o término da competição.

Em um comunicado oficial, a FPF declarou que a medida já era uma preferência do dirigente, que possui experiência como delegado. Carvalho argumenta que essa abordagem é a mais eficiente para enfrentar a violência que tem se manifestado nos estádios. “Consideramos que essa é a solução mais adequada para evitar atos violentos sem punir os torcedores honestos com partidas de portões fechados”, diz parte do comunicado.

Embora a FPF defenda a implementação dessa norma, a própria entidade reconhece que os confrontos ocorreram em diversos locais da capital pernambucana, não apenas nas imediações do Estádio Arruda, onde o Santa Cruz manda seus jogos.

Além das novas regras estabelecidas pela FPF, o governo estadual anunciou a proibição da presença de torcidas do Santa Cruz e Sport nos próximos cinco jogos das equipes, tanto em casa quanto fora. A decisão provocou reações distintas: enquanto o Sport se opôs à medida, o Santa Cruz optou por não contestá-la.

No incidente registrado no sábado, 13 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital da Restauração, localizado no bairro do Derby. Destas, uma permanece internada em estado estável. O Tribunal de Justiça de Pernambuco também informou que 13 indivíduos detidos durante os confrontos tiveram suas prisões convertidas em preventivas na segunda-feira (3).

Segundo o jornal Diário de Pernambuco, as brigas foram premeditadas e as autoridades policiais estavam cientes dos planos violentos. Um relatório da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (DPRIE) revelou que membros das torcidas organizadas estavam utilizando redes sociais para incitar rivalidades e programar as confrontações.

O relatório indica que houve monitoramento das atividades das torcidas, prevendo possíveis embates para o dia 1º de fevereiro de 2025. Apesar dos esforços da polícia para impedir os conflitos, vídeos mostram cenas brutais ocorrendo em várias áreas da cidade.

Uma das gravações mostra um homem sendo agredido por um grupo de indivíduos, alguns deles vestindo camisas do Santa Cruz. Ele é arrastado pelas ruas enquanto sofre ataques físicos severos. A situação se agrava com a ocorrência de violência sexual contra a vítima por vários agressores que utilizavam objetos contundentes.

Em entrevista ao portal UOL, Evandro Carvalho expressou sua tristeza diante dos acontecimentos e reconheceu que a imposição da torcida única é uma medida drástica: “Compreendo que essa decisão afeta os torcedores respeitáveis, mas o bem público deve prevalecer sobre interesses pessoais”.

Carvalho também mencionou estudos sobre a adoção de torcida única em outros estados, citando dados de São Paulo que indicam uma redução significativa nos incidentes violentos relacionados ao futebol. “Nos últimos seis anos, observou-se uma queda de aproximadamente 70% nos problemas policiais”, afirmou.

O modelo paulista foi pioneiro ao restringir a presença de torcedores visitantes em clássicos desde 2016 e expandiu essa prática para outros clubes posteriormente. Contudo, essa abordagem não tem mostrado resultados consistentes em termos de efetividade na redução da violência.

A recente pesquisa realizada pela Folha em 2022 apontou que os casos violentos continuam ocorrendo com frequência. Um exemplo recente envolveu torcedores de São Paulo e Corinthians se enfrentando antes de um clássico na capital paulista.

Diante desse cenário alarmante, diversos estados brasileiros adotaram medidas semelhantes para tentar conter os conflitos entre torcidas. Além disso, algumas federações têm implementado estratégias menos rigorosas, como limitar a presença dos visitantes a até 10% da capacidade dos estádios em regiões como Rio de Janeiro e Santa Catarina.