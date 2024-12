Pernambucanas traz peças de nova coleção “Mufasa: O Rei Leão”, que estreia em 19/12 nos cinemas

A Pernambucanas, marca varejista 100% nacional, lança a linha “Mufasa: O Rei Leão”, trazendo peças para toda família, resultado da parceria de mais de 20 anos com a Disney no Brasil.

Os itens apostam em uma paleta de tons que remetem à savana africana nas cores bege, mostarda, branco e preto e trazem acabamentos especiais que combinam técnicas do flocado degradê e foil. Entre os looks estão pijamas, shorts e camisetas dos personagens Simba, Mufasa, Nala, Rafiki, Timão e Pumba, além de produtos para o lar.

Para tornar a experiência ainda mais envolvente, a Pernambucanas lança a ação promocional “Comprou e Ganhou”. Nas compras acima de R$ 200,00 em itens Disney, Pixar, Marvel ou Star Wars (para todas as coleções disponíveis na loja), os clientes ganham um ingresso para assistir ao filme “Mufasa: O Rei Leão” nos cinemas”.

“Esta coleção foi criada para celebrar a conexão emocional que a franquia “O Rei Leão” estabelece com diversas gerações, proporcionando momentos especiais de celebração em família. As peças compõem itens de qualidade, estampas que remetem à memória afetiva de pais e filhos, além de itens presenteáveis”, destaca Francine de Lucca, Vice-Presidente Comercial da Pernambucanas.

Além das peças de vestuário, a coleção inclui outros produtos, como itens para casa como toalhas e almofadas, além de acessórios, incluindo lancheiras e garrafas, ideais para quem quer antecipar as compras de volta às aulas.

Os produtos estão disponíveis em 90 lojas da varejista, que estão especialmente decoradas com espaços temáticos, celebrando o momento de lançamento do filme.

Peças para todas as idades

Para as crianças, a coleção traz itens lúdicos com texturas atrativas e diferenciadas como brilhos e camadas que estimulam a imaginação. Já para os adultos, as opções equilibram casualidade e estilo, ideais para compor looks com um toque dos personagens do filme.

Os tamanhos variam do infantil (1 a 14 anos) até a linha adulta, mantendo o compromisso da Pernambucanas de oferecer moda acessível e democrática para todos.