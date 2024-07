Perkons Connect entra para o calendário nacional e passará por todas as regiões do país

O Perkons Connect estreou com êxito em São José do Rio Preto (SP), no último dia 11 de julho, consolidando-se como um evento essencial na promoção do debate sobre a segurança no trânsito e a gestão urbana no Brasil. Contando com a participação de oito municípios e 18 gestores públicos da região noroeste do Estado de São Paulo, o evento já garantiu seu lugar no calendário nacional e será realizado duas vezes ao ano, percorrendo todas as regiões do país.

O encontro reuniu gestores públicos, especialistas e entusiastas da segurança no trânsito para compartilhar ideias e desenvolver soluções integradas que prometem transformar a gestão urbana. A Perkons, pioneira em soluções tecnológicas para fiscalização e gestão no trânsito no Brasil, organizou a iniciativa. Em seus 33 anos de atuação, a empresa tem presença em mais de 500 municípios e estima ter salvo mais de 90 mil vidas.

“Esse evento entrou para o calendário anual do segmento. Nosso objetivo é levar para todas as regiões do país, a municípios mais distantes das capitais, a oportunidade de debater questões comuns à maioria das cidades: a busca por ruas mais humanas e seguras para todos”, destacou Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons. “O Perkons Connect é uma plataforma fundamental para a troca de conhecimento e experiências entre os profissionais do setor. Nosso objetivo é promover cidades mais seguras e bem geridas, impactando positivamente a vida de milhões de brasileiros diariamente”, completou.

A edição inaugural contou com a presença ilustre dos speakers Julyver Modesto, um dos maiores especialistas em legislação de trânsito do país, e Rosangela Battistella, superintendente de trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba (PR). Ambos trouxeram insights valiosos sobre as melhores práticas e tendências no campo da mobilidade urbana, enriquecendo o debate e inspirando novas abordagens para os desafios enfrentados pelas cidades brasileiras.

O Perkons Connect também destacou a importância da inovação tecnológica na modernização das cidades. Discussões e apresentações permitiram que os participantes conhecessem novas ferramentas que estão revolucionando a forma de administrar e viver em espaços urbanos.