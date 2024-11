Perimetral de Itatiba registra 12 mil veículos por dia e reduz tempo de viagem em 15 minutos

Atualmente, 188 obras de infraestrutura estão em andamento nas rodovias paulistas concedidas, totalizando R$10,9 bilhões em investimentos e a criação de 10 mil postos de trabalho. Desde 2023, foram concluídos 181 projetos, com extensão aproximada de 2,5 mil quilômetros em 29 rodovias e 25 SPAs (acessos), segundo levantamento do Programa de Concessões Rodoviárias da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

A execução dos empreendimentos atende às necessidades e metas de cada localidade, a fim de proporcionar fluidez, segurança e conforto aos usuários, além da redução do tempo de trajeto. De acordo com o diretor de Investimentos da ARTESP, João Luiz Lopes, os recursos privados aplicados em diversas intervenções e obras ao longo de mais de 11 mil quilômetros de rodovias agregam importantes melhorias.

“São duplicações, implantação de faixas adicionais, marginais, acostamentos, novos dispositivos, melhorias na iluminação, entre outros recursos que beneficiam usuários e moradores de comunidades próximas, melhorando o tráfego, a logística e o desenvolvimento regional”, destaca Lopes.

Esses benefícios podem ser conferidos, por exemplo, na nova Perimetral de Itatiba (SPI 081/360), uma importante ligação entre o Corredor Dom Pedro e o sistema Anhanguera-Bandeirantes, concluída em julho deste ano pela concessionária Rota das Bandeiras. Com R$167,9 milhões investidos, a obra contribui para a retirada do tráfego de veículos pesados do trecho urbano.

A rodovia já recebe 12 mil veículos por dia, considerando os dois sentidos. O crescimento médio do VDM (Volume Diário Médio) foi de 30% no comparativo entre julho e outubro, à medida que a nova rodovia se tornou mais conhecida entre os usuários. Do VDM registrado atualmente, 64,9% são veículos de passeio, 31,6% comerciais e 3,5% correspondem a motos.

Segurança viária

Mesmo com o fluxo intenso de veículos diariamente, nos quatro primeiros meses de operação foram registrados apenas três acidentes ao longo dos 8,2 km de extensão da perimetral, sem nenhuma vítima fatal. Além disso, a redução média no tempo de viagem dos motoristas é de 15 minutos, considerando que agora não há mais a necessidade de trafegarem por dentro de Itatiba.

“A Perimetral é uma das obras mais emblemáticas de nossa concessão e uma grande conquista para Itatiba. Para a Rota das Bandeiras, é uma satisfação saber que as obras executadas por nossa equipe contribuem para trazer mais segurança e conforto aos nossos usuários, além de desenvolvimento para os municípios que integram o Corredor Dom Pedro”, avalia o diretor-presidente da concessionária, Douglas Longhi.

SAU

O motorista que utiliza a via tem à disposição uma base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), construído no km 1+900, sentido Romildo Prado (SP-063) e Eng. Constâncio Cintra (SP-360). As bases SAU foram criadas para que o motorista tenha uma pausa em sua viagem. No local, é possível tomar água e usar banheiros limpos e higienizados, e há um fraldário.

O local permanece aberto de forma ininterrupta, 24 horas por dia, sete dias por semana e conta com atendimento remoto para que o usuário tire dúvidas sobre a sua viagem com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária. A base também é um ponto estratégico para deslocamento das equipes de guincho, ambulância e de inspeção, que fazem o atendimento aos motoristas da região.

Entre 3 de julho e 31 de outubro, a base do SAU prestou 552 atendimentos, sendo 129 relacionados a panes mecânicas, 89 com objetivos na rodovia, 69 resgates de animais, entre outros serviços.

Passagem de fauna

O projeto da Perimetral também reforça a preocupação e cuidado com o meio ambiente. Cinco passagens de fauna foram construídas, sendo três subterrâneas e duas aéreas para a travessia de animais arborícolas, como macacos, preguiças e ouriços.

Até o momento, foi realizado o monitoramento em uma passagem e três cursos d’água, que ocorre a cada três meses, e em cada campanha há câmeras, durante 15 dias, registrando os animais que utilizam o local. Já foram flagrados lontras, cachorro-do-mato, veado, entre outras espécies nesses locais.