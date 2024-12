PerifaCon entrega mais de 40 Ludotecas nas Periferias de São Paulo

A PerifaCon, reconhecida nacionalmente por seu trabalho de engajamento e promoção da cultura nerd e geek nas periferias, continua expandindo suas ações para promover inclusão e transformação social por meio da educação e do lazer. Entre as iniciativas de maior destaque está o Projeto Ludotecas, implementado em espaços socioeducativos e culturais nas comunidades. Por meio de jogos e atividades recreativas, o projeto oferece momentos de aprendizado e diversão, estimulando o desenvolvimento pessoal e a socialização, além de ampliar os horizontes de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Até o momento, o projeto já impactou mais de 11 mil jovens e estabeleceu cerca de 40 espaços lúdicos. Em 2024, mais de 30 escolas públicas receberam jogos por meio da ação PerifaCon Visita, e até julho de 2025, está prevista a construção de Ludotecas em 20 unidades da Fundação Casa no estado de São Paulo.

“A construção dessas Ludotecas é viabilizada por parcerias essenciais, como com a Galápagos, Devir e outros grandes nomes do mercado de jogos, que já doaram milhares de unidades à PerifaCon. Esses jogos, cuidadosamente adaptados, são distribuídos em espaços que promovem a socialização, como escolas públicas, CCAs, CAPS, SAICAs e coletivos culturais, ampliando seu alcance para além do que o ensino tradicional pode oferecer”, explica Amanda Joazeiro, uma das organizadoras do projeto.

Além de ampliar o acesso a jogos e atividades recreativas, o Projeto Ludoteca vai além ao transformar o aprendizado em uma experiência colaborativa. A versatilidade dos jogos facilita o desenvolvimento de habilidades técnicas, emocionais e sociais, criando uma ponte entre o lazer e o empoderamento. Dessa forma, o projeto conecta jovens das periferias a um mundo de possibilidades que, até então, parecia distante.

“Cada jogo, tabuleiro, peça e interação são adaptados e redistribuídos estrategicamente para se tornarem ferramentas de ensino e conexão, sendo usados tanto em atividades pedagógicas quanto em projetos voltados à socialização e ao aprendizado dinâmico e inclusivo. Isso permite que o desenvolvimento motor, cognitivo e emocional aconteça de maneira natural”, comenta Amanda.

Esses ambientes não apenas ampliam o acesso ao lazer, mas também oferecem aos jovens uma “válvula de escape” para os desafios cotidianos, ao mesmo tempo em que fortalecem laços comunitários e promovem alternativas criativas de interação e aprendizado.

Por meio desse projeto, a PerifaCon reafirma seu papel como agente transformador nas periferias. Ao combinar educação, lazer e cultura, a instituição não apenas promove o direito ao acesso, mas também fortalece comunidades e possibilita novos caminhos para crianças e adolescentes.

“Na última edição da PerifaCon, entregamos mais de 1.700 jogos ao público geral e arrecadamos cerca de 90 gibis e livros para futuras ações. Já no Dia das Crianças, distribuímos mais de 500 jogos em parceria com projetos locais. Sempre realizamos uma curadoria cuidadosa para garantir que os jogos sejam adequados para cada iniciativa. Inclusive, estamos apoiando ações de apadrinhamento em projetos sociais neste final de ano”, explica Andreza Delgado, fundadora da PerifaCon.