Péricles promove segunda edição do Pericão Folia

Allah-La-Ô foi o que não faltou na noite da última segunda-feira (5), em São Paulo. Pelo segundo ano consecutivo, Péricles ofereceu aos seus fãs um evento exclusivo de pré-carnaval que já entrou no calendário anual do artista. Os fãs foram escolhidos através de uma promoção realizada pelas redes sociais do cantor e o local escolhido foi a unidade do Tatuapé do Quintal do Espeto, em São Paulo.

“Eu estou muito feliz com todas as conquistas que tenho tido na minha carreira nos últimos anos e o Pericão Folia é um projeto que me traz muitas alegrias. É um pré-carnaval no qual a estrela principal são os fãs que se inscrevem, marcam presença, cantam todas as músicas e curtem a noite como se não houvesse amanhã, em plena segunda-feira. Esse é o nosso combustível e a comprovação de que estamos no caminho certo”, fala Péricles.

Assim que chegavam ao local os fãs já eram recepcionados por uma bela roda de samba e ganhavam um kit com abadá, copo e boné. Os espaços para customização dos abadás e para as maquiagens de carnaval foram os mais concorridos, mas esvaziaram assim que Péricles chegou com seu sorriso largo e seu carisma, tirando fotos com todos os presentes.

Após a sessão de fotos, a atriz e cantora Ludmillah Anjos fez o show de abertura, já esquentando o clima para a grande estrela da noite. Por volta das 22h Péricles subiu ao palco com um repertório escolhido a dedo para a ocasião. Os foliões foram a loucura com os grandes hits do artista e com músicas como “Vem Neném”, “A Tomada”, “Não Quero Dinheiro” e “O que é? O que é?”. Os cantores Ana Clara e Lucas Morato, que estavam prestigiando a festa, subiram ao palco e fizeram algumas palhinhas com o Rei da Voz.

A CEO da Faria´s Produções e esposa de Péricles, Lidiane Faria, comemorou o êxito desta segunda edição do evento. “Após a repercussão positiva do primeiro ano, decidimos ampliar um pouco mais o evento na segunda edição sorteando mais fãs, escolhendo um local maior e oferecendo uma estrutura similar aos camarotes dos carnavais do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Foi um sucesso! E em breve já iniciaremos o projeto para a terceira edição do evento em 2025”, vibra.