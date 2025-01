Péricles lança segunda parte do Pagode do Pericão

Após brilhar no especial de Natal transmitido pela Rede Globo no dia 24 de dezembro, Péricles dá continuidade ao lançamento do projeto Pagode do Pericão, gravado ao vivo em Brasília. Assim como na primeira parte divulgada em novembro, a parte 2 chega com 11 faixas e participações dos cantores Ferrugem e Xanddy Harmonia e da dupla Israel & Rodolffo. O destaque fica para a faixa “Inigualável Paixão”, grande sucesso do grupo Pirraça na década de 90.

“Essa nossa roda de samba chamada Pagode do Pericão é uma festa onde celebramos e relembramos diversos hits do passado. Essa nostalgia cativa o público e transforma nosso evento em algo muito especial, com participações de grandes nomes e talentos da nossa música. Um projeto para guardar na memória e no coração”, fala Péricles.

Pagode do Pericão – Ao Vivo em Brasília, apresenta releituras de canções do samba e do pagode que fizeram grande sucesso entre os anos 80 e 2000. Agepê, grupo Molejo, Jovelina Pérola Negra, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, grupo Exaltasamba, Jorge Aragão, Almir Guineto, grupo Pirraça e Xande de Pilares são os nomes regravados nesta segunda etapa.

Após a repercussão positiva das primeiras edições, em 2019 e 2022, Péricles retornou com sua label em 2024, em uma turnê nacional. Sucesso de público em Brasília/DF, Salvador/BA e Vitória/ES o Pagode do Pericão chega a São Paulo no dia 25 de janeiro, no Pavilhão do Anhembi, com participações confirmadas de Maria Rita, Seu Jorge e Thiaguinho. Esse show também será registrado em áudio e vídeo e lançado nos próximos meses.

Com um repertório repleto de hits, os shows do Pagode do Pericão têm 3 horas de duração e diferentes convidados em cada praça. Depois de São Paulo/SP a turnê segue para Recife/PE, Belo Horizonte/MG, Santos/SP, Ribeirão Preto/SP, Florianópolis/SC, Curitiba/PR, Porto Alegre/RS e Rio de Janeiro/RJ.

Relembre o Pagode do Pericão Ao Vivo em Brasília – PARTE 1 COMPLETA

Pagode do Pericão – Ao Vivo em Brasília (parte 2)

01 – Me Leva (Toninho Geraes/Sergio Beaga)

02 – Inigualável Paixão (Adilson Bispo/J. Roberto)

03 – É Problema Meu – feat. Israel e Rodolffo (Sandro Coelho)

04 – Ah! Moleque (Adalto Magalha/Lourenco)

05 – Sofro de Amor (José Carlos Maia)

06 – Alguém me Avisou – feat. Xanddy Harmonia (Dona Ivone Lara)

07 – E a Vida Mudou (Jorge Aragão/Xande de Pilares/Mauro Jr)

08 – Canta, Canta Minha Gente (Martinho da Vila)

09 – Mel na Boca – feat. Ferrugem (David Correa)

10 – Clareou (Rodrigo Leite/Serginho Mereti)

11 – É Pra Ficar (Carlos Caetano/Fernando Margarca/Leandro Fab)