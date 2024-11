Péricles lança primeira parte do Pagode do Pericão gravado em Brasília

Após o sucesso do single de estreia – ‘Já É’ – que em apenas três semanas alcançou a marca de mais de 3 milhões de visualizações no YouTube, Péricles apresenta ao público, nesta sexta-feira (29), as novas músicas do Pagode do Pericão. Gravado ao vivo em Brasília, a primeira parte do projeto chega com 11 faixas e conta com parcerias especiais de Ferrrugem, Xanddy Harmonia e da dupla Israel e Rodolffo.

“Estou muito feliz com o resultado deste trabalho. Além de Brasília ter nos abraçado de uma maneira muito bonita, pude ter ao meu lado cantores que amo, admiro e de grande relevância para a nossa música. O Ferrugem representa uma renovação dos artistas de samba. Ele é um arraso e gosto demais de tê-lo por perto. O Xanddy é um grande amigo, já fizemos vários trabalhos juntos, e é um dos percussores do pagode baiano. A dupla Israel e Rodolffo é um dos maiores nomes da atualidade na música sertaneja e há muito tempo estamos ensaiando essa parceria inédita que finalmente deu certo. Agradeço a chance de poder estar com eles”, fala Péricles.

Pagode do Pericão – Ao Vivo em Brasília (parte 1), apresenta releituras de canções do samba e do pagode que fizeram grande sucesso entre os anos 80 e 2000. Nesta primeira leva estão hits de Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Grupo Raça, Exaltasamba, Leci Brandão, Reinaldo, Beth Carvalho, Fundo de Quintal, dentre outros.

Com Ferrugem, Péricles gravou “Mar de Segredos”, canção composta por Péricles, Thiaguinho e Cleber Tadeu, e gravada pelo grupo Atitude 4 em 2008. “Meu Disfarce”, lançada em 1987 por Chitãozinho e Xororó, ganhou uma versão em samba sem perder a essência sertaneja trazida por Israel e Rodolffo. E “Tempero” foi o que não faltou com o suingue de Xanddy Harmonia na nova versão da música divulgada pelo Grupo Raça em 1994. As outras faixas gravadas pelos convidados serão lançadas posteriormente na segunda parte do audiovisual.

Após a repercussão positiva das primeiras edições, em 2019 e 2022, Péricles retornou com a label em 2024, em uma turnê nacional, que já passou por Brasília, Salvador e agora segue para Vitória, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Santos, Belo Horizonte, Porto Alegre, Manaus e Florianópolis. Com um repertório repleto de hits, os shows do Pagode do Pericão têm 3 horas de duração e diferentes convidados em cada praça. O show de São Paulo, que acontece dia 25 de janeiro, no Pavilhão do Anhembi, também será registrado em áudio e vídeo e lançado no próximo ano.

Pagode do Pericão – Ao Vivo em Brasília (parte 1)

01 – O Que é o Amor (Arlindo Cruz/Fred Camacho/Maurição)

02 – Já É (Jorge Aragão/Flavio Cardoso)

03 – Mar de Segredos – feat Ferrugem (Cleber Tadeu Silva/Péricles/Thiaguinho)

04 – O Teu Chamego (Lucio Curvello Jr/Beto Correa/Pagom)

05 – Demorô (Delcio Luiz/Péricles/Thiaguinho)

06 – Meu Disfarce – feat Israel e Rodolffo (Carlos Colla/Chico Roque)

07 – Perdoa (Xande de Pilares/Helinho do Salgueiro)

08 – Para Ser Minha Musa (Arlindo Cruz/Chiquinho/Marquinhos PQD)

09 – Tempero – feat Xanddy Harmonia (Marley/Vera Marques)

10 – Fogo de Saudade (Adilson Victor/Sombrinha)

11- Brasil Nagô (Cleber Augusto/Djalma Falcão)