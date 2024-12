Péricles ganha especial de Natal na Globo

Na próxima terça-feira, 24 de dezembro, a Globo apresentará o especial de Natal “Sinfonia de Natal”, uma emocionante produção que reúne o cantor Péricles e o renomado maestro João Carlos Martins. O espetáculo, realizado com a Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, traz uma narrativa envolvente que une música e dramaturgia, prometendo encantar o público. O enredo gira em torno de Péricles, interpretado pelo próprio cantor, um trabalhador que nutre o sonho de viver da música. Sua jornada ganha um novo boato quando o maestro Martins confirma seu talento e o convida para uma apresentação especial. O especial é marcado por clássicos da música brasileira e canções natalinas, todas as apresentações em ritmo de samba, celebrando a riqueza cultural do Brasil. João Carlos Martins destaca a singularidade de Péricles como artista e ser humano. Em suas palavras, ele afirma: ” Péricles nasceu com o dom de Deus para a música “. Essa conexão emocional entre os artistas promete ressoar com os espectadores, criando uma atmosfera de esperança e fraternidade. O elenco conta ainda com as talentosas Rosa Marya Colin e Carol Roberto, que interpretam Elza e Sofia, mãe e filha de Péricles, além da participação especial de Taís Araújo como a esposa falecida do protagonista. Com direção-geral de Giovanna Machline e roteiro escrito por Elton de Almeida e Giovanna Machline, “ Sinfonia de Natal ” promete ser uma experiência inovadora que integra arte e emoção. O público pode esperar uma história tocante que reforça a importância da música e da união familiar durante as festividades natalinas. Este especial é uma oportunidade imperdível para celebrar o espírito natalino na telinha.