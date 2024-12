Péricles fará show especial de Ano Novo em São Bernardo

Péricles, reconhecido como um dos grandes nomes do pagode brasileiro, é natural de Santo André e carrega consigo a essência da região do Grande ABC, que segundo ele, foi fundamental para sua entrada no universo musical. Com uma carreira consolidada, o artista se destaca tanto em sua trajetória solo — que completará 13 anos em abril de 2025 — quanto como membro do icônico grupo Exaltasamba.

No dia 1º de janeiro de 2025, Péricles se apresentará na região após um intervalo de dois anos. O show será realizado no Paço Municipal de São Bernardo, com entradas disponíveis mediante a doação de 1 kg de alimento, uma ação que reforça seu compromisso social. Durante o evento, o cantor promete uma apresentação repleta de clássicos e novidades de sua carreira.

Em entrevista, Péricles compartilhou sua empolgação para voltar a performar na região onde cresceu: “Estou muito feliz, porque meu sentimento é de espalhar energia positiva e plantar sementes de amor e esperança no coração das pessoas. Para mim, essa data é muito significativa; espero que seja um ano maravilhoso em todos os sentidos”.

O artista também comentou sobre o que o público pode esperar desse show: “A animação será contagiante. O repertório incluirá tanto meus sucessos individuais quanto as memórias construídas ao longo dos anos com o Exaltasamba. Será um momento inesquecível para todos nós”.

“Meu coração está no Grande ABC“

Questionado sobre os laços que mantém com o Grande ABC, Péricles enfatizou: “Meu coração está no Grande ABC. Eu percorro todas as ruas da região e não pretendo sair daqui”. A influência da região em sua trajetória artística é inegável; durante sua adolescência, ele absorveu as referências musicais que moldaram seu estilo.

O cantor expressou gratidão aos artistas locais que o inspiraram: “Eles abriram portas e me mostraram que era possível alcançar grandes objetivos através da música”. Ele acredita que muitos jovens da região ainda são influenciados por seu trabalho, servindo como exemplo de superação através da arte.

Antes de brilhar como um dos maiores nomes do pagode nacional, Péricles teve uma passagem pelo vôlei em São Bernardo. Ele recorda com carinho esse período: “Joguei no Volkswagen Clube e no Esporte Clube São Bernardo. Essas experiências foram fundamentais para formar meu caráter e me ensinar sobre pertencimento”.

Como pai, Péricles expressa orgulho ao ver seus filhos seguindo caminhos na música. “Ver meu filho Lucas Morato e minha filha Maria Helena se interessarem pela música é uma grande felicidade para mim”, afirmou, destacando a alegria de apoiá-los em suas escolhas.

Outros Projetos

Além do show em São Bernardo, Péricles também planeja a terceira edição do Pagode do Pericão em janeiro, reunindo grandes artistas como Maria Rita, Thiaguinho e Seu Jorge. Ele espera que essa colaboração proporcione momentos memoráveis: “Dividir o palco com eles é sempre uma experiência enriquecedora”.

Apesar das demandas da carreira musical, Péricles mantém sua paixão pelo palco e espera continuar por muitos anos: “Amo o que faço e espero que Deus me dê saúde para seguir alegrando meu público”. Fora dos palcos, ele aprecia diversos gêneros musicais e está sempre atento às novas tendências, especialmente em épocas festivas como o Carnaval.

Seu álbum mais recente, intitulado “Calendário”, reflete sua busca por novas sonoridades e a conexão com diferentes públicos. Péricles vê a nova geração do pagode com otimismo e mantém relações estreitas com diversos artistas emergentes: “Compartilho experiências com muitos deles, e isso é benéfico para todos nós”.

No horizonte, Péricles tem grandes planos: “Estamos focados no Pagode do Pericão, levando nossa música por todo o Brasil”. Com a chegada de 2025, ele já se prepara para os desafios e celebrações do Carnaval, incluindo eventos especiais como o “Pericão Folia”.

A jornada de Péricles continua repleta de promessas e alegrias, refletindo sua profunda conexão com a música e seu compromisso com os fãs e a comunidade.