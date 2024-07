Péricles estreia turnê CALENDÁRIO no Espaço Unimed

Após bem-sucedidas apresentações no Espaço Unimed, uma das principais casas de shows do Brasil, Péricles retorna à São Paulo no dia 03 de agosto de 2024 (sábado), em única apresentação, para dar o pontapé inicial na turnê CALENDÁRIO que rodará as principais cidades do Brasil. O show tem direção executiva e artística de Lidiane Faria, direção musical de Izaias Marcelo, cenografia de Zé Carratú e projeto de luz de Arthur Farinon.

CALENDÁRIO é o nome do recém-lançado audiovisual do cantor que já está disponível em todas as plataformas de música. A nova turnê será uma adaptação do show gravado em janeiro, sob uma atmosfera intimista e com um público formado apenas de fãs pré-selecionado, que deu origem ao novo projeto.

No espetáculo do Espaço Unimed, Péricles mostrará o repertório deste novo trabalho que conta com canções como “Ainda Me Iludo”, “Daquele Jeitão” e “Calendário”, músicas de destaque da sua trajetória solo como “Tô Achando Que e Amor”, “Linguagem dos Olhos”, “Cuidado Cupido” e grandes hits da sua carreira nesses mais de 30 anos de estrada. Outras novidades estão sendo preparadas exclusivamente para o dia desta apresentação.

“Estou aguardando todos vocês para curtirem nosso show. Estou muito feliz em concretizar mais uma turnê. Espero que ela seja proveitosa e que o público aceite esse novo projeto que foi feito com muita dedicação e carinho”.

Com mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube, 2.67 milhões de inscritos no seu canal oficial, 6.4 milhões de seguidores no Instagram, mais de 6,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2.2 milhões de seguidores no Tiktok (o cantor de samba/pagode mais seguido na plataforma), mais de 30 projetos musicais (entre álbuns, ep´s e audiovisuais) lançados, mais de 15 milhões de discos vendidos e milhões de streamings, ao longo dos seus 38 anos de carreira, Péricles é o grande porta-voz do mais brasileiro dos ritmos: o samba e o pagode.

SERVIÇOS – Péricles com a tour “Calendário” no Espaço Unimed em São Paulo

Data: 03 de agosto de 2024 (sábado)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 12 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Setor Platinum: R$360,00 (inteira) e R$180,00 (meia) | Setor Azul Premium: R$300,00 (inteira) e R$150,00 (meia) | Setor Azul: R$260,00 (inteira) e R$130,00 (meia) | Setores A, B, C: R$240,00 (inteira) e R$120,00 (meia) | Setores E, F, G: R$200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia) | Setores I e J: R$180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia) | PCD: R$ 90,00 | Camarotes A: R$360,00 (inteira e individual) | Camarotes B: R$300,00 (inteira e individual) | Setor Daquele Jeitão: R$400,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – 01156-000, Barra Funda – São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed. A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.