Péricles desembarca em Brasília para a estreia da turnê PAGODE DO PERICÃO

O grande dia está chegando! No próximo sábado, 21 de setembro, Péricles dá o ponta pé inicial na turnê do PAGODE DO PERICÃO, em Brasília, na Orla da Concha Acústica. Para este primeiro show, a label contará com as participações de Xanddy Harmonia, Ferrugem e da dupla Israel & Rodolfo.

“Brasília sempre me abraça de uma maneira muito especial e particular, por isso escolhemos a capital do país para iniciar essa turnê onde iremos cantar sambas que já estão na memória e no coração de todo mundo, com convidados que deixarão nossa grande roda de samba ainda mais animada”, vibra Péricles.

Após o sucesso das primeiras edições, em 2019 e 2022, Péricles retorna com o projeto PAGODE DO PERICÃO, em uma turnê nacional, a partir de setembro, com datas confirmadas em Brasília/DF, Salvador/BA, Vitória/ES, Fortaleza/CE, São Paulo/SP, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Porto Alegre/RS, Belém/PA, Manaus/AM e Florianópolis/SC, sempre com convidados diferentes em cada praça. Os shows de Brasília (21/09) e São Paulo (25/01) se transformarão em audiovisuais, que serão divulgados posteriormente em todas as plataformas de música e nos canais oficiais do artista.

Com duração de 3 horas, Péricles relembrará grandes hits do pagode dos anos 80, com releituras de sucessos de artistas como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, Jorge Aragão, Almir Guineto, Arlindo Cruz, dentre tantos outros.

A turnê nacional PAGODE DO PERICÃO, uma parceria entre a Faria’s Produções e a Funn Entretenimento, tem cenografia da Oceano Arquitetura e projeto de luz assinado por Arthur Farinon.

Com mais de 1.2 bilhões de visualizações no YouTube, 2.73 milhões de inscritos no seu canal oficial, 6.5 milhões de seguidores no Instagram, mais de 7.1 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2.3 milhões de seguidores no Tiktok (o cantor de samba/pagode mais seguido na plataforma), mais de 30 projetos musicais (entre álbuns, EPs e audiovisuais) lançados, mais de 15 milhões de discos vendidos e milhões de streamings, ao longo dos seus 38 anos de carreira, Péricles é o grande porta-voz do mais brasileiro dos ritmos: o samba e o pagode.

GRAVAÇÃO DVD PAGODE DO PERICÃO

Data: 21/09/2024 (sábado)

Local: Orla da Concha Acústica Brasília

Endereço: SCEN, S/N – Asa Sul – Brasília/DF

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29455/ingressos-para-gravacao-do-dvd-pagode-do-pericao

DATAS TURNÊ PAGODE DO PERICÃO

21/09/2024 – Brasília/DF

12/10/2024 – Salvador/BA

07/12/2024 – Vitória/ES

18/01/2025 – Fortaleza/CE

25/01/2025 – São Paulo/SP

01/02/2025 – Recife/PE

16/02/2025 – Rio de Janeiro/RJ

05/04/2025 – Belo Horizonte/MG

26/04/2025 – Porto Alegre/RS

30/04/2025 – Belém/PA

03/05/2025 – Manaus/AM

31/05/2025 – Florianópolis/SC

Para mais informações acesse www.pagodedopericao.com

Instagram: @pagodedopericao