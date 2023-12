Perfeita Alegria-Luz completa um ano de proteção a 420 jovens em situação de rua

O Perfeita Alegria-Luz, fruto da parceria entre o Sefras – Ação Social Franciscana, com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo, celebra seu primeiro aniversário. Único serviço do município destinado à convivência de crianças e adolescentes em situação de rua, desde a sua inauguração, em novembro de 2022, tem desempenhado um papel crucial na construção e promoção de soluções para jovens. Ao longo deste primeiro ano, a organização prestou auxílio a aproximadamente 420 pessoas, realizando mais de 3.400 atendimentos. Além disso, foram ofertadas 8.724 refeições nutritivas.

O censo realizado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, divulgado em agosto, aponta que, nos últimos 15 anos, o número de crianças e adolescentes nas ruas passou de 1.842 (em 2007) para 3.759 (em 2022), sendo 71,6% autodeclarados pretos ou pardos. Diariamente, quase 4 mil crianças e adolescentes estão expostos a diferentes tipos de violência na capital paulista.

O Perfeita Alegria-Luz possui duas frentes de trabalho: uma com o Centro Especializado da Criança e do Adolescente (CECA), coordenado pela psicóloga Gabriela Masteguin; e outra com o Centro de Centro de Referência da Criança e do Adolescente em Situação de Rua (CRCA), coordenado pela cientista social Paula Rodrigues.

Paula Rodrigues, coordenadora do CRCA, explica que antes as pessoas trabalhavam de maneira desarticulada. “Sem dúvidas existia a necessidade de um serviço específico que pudesse juntar os olhares, receber esses meninos e meninas, garantir seus direitos imediatos e articular a rede socioassistencial para um atendimento de maneira mais qualificada”, conta.

A abordagem única do Perfeita Alegria-Luz, baseada na lógica franciscana de cuidado, afeto e reconhecimento da individualidade de cada criança e adolescente, tem gerado resultados significativos. Gabriela Masteguin, coordenadora do CECA, ressalta a importância de criar vínculos. “Ao lidar com crianças e adolescentes, precisamos estar baseados no afeto e no carinho, para que consigamos alcançar nossos objetivos. Ter se tornado uma referência, de entenderem que o serviço é um espaço de cuidado e de carinho, foi uma das grandes conquistas neste ano de existência”.

Os resultados tangíveis incluem relatos de parceiros da Rede de Atendimento Socioassistencial, como Gilberto da Silva, da Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil de São Paulo (UAIJ SP). “Nos últimos anos tivemos muitas mortes de crianças e adolescentes, mas percebemos que houve uma queda significativa. Antes, muitos que ficavam junto desses que morreram, estavam caminhando para o mesmo destino, seja por viverem em contextos de violência, do uso de drogas, ou fatores diversos. E hoje eles estão aqui no Perfeita Alegria”, conta.

O Perfeita Alegria-Luz busca oferecer cuidados básicos essenciais e atividades lúdicas e culturais para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, além de promover o diálogo sobre políticas públicas relacionadas à primeira infância. Frei José, Presidente do Sefras, conta que a ação não se limita ao atendimento direto das crianças. “Estende-se às famílias de origem dos atendidos, fomentando o fortalecimento e a recuperação de vínculos afetivos e familiares. Nosso compromisso é construir um futuro mais justo e digno”, finaliza.

Para colaborar com a missão do Sefras, de garantir os direitos das crianças e adolescentes, previstos no Estatuto da Criança e o Adolescente (ECA), é possível contribuir com doações online e/ou presenciais, por meio do link; ou realizar um pix para sefras@sefras.org.br. Para quem quiser doar insumos de forma presencial, os locais de serviços podem ser encontrados no site.