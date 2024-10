Perdi o documento de identificação para o Enem, o que fazer?

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 será realizado nos dois próximos domingos (3 e 10 de novembro) e os estudantes estão no período final de preparação para participar do exame, que é uma das principais portas de entrada no ensino superior no país. Para fazer as provas é necessária a identificação por meio de um documento oficial. Mas o que fazer se o candidato perder o seu?

A partir deste ano, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que organiza o exame, não mais aceitará BO (boletim de ocorrência) para comprovar a identidade. Segundo o instituto, a mudança serve para reforçar a segurança contra fraudes na identificação dos candidatos.

A perda de validade de boletins de ocorrência é justificada, segundo o instituto, pela variedade de documentos – inclusive os digitais— que podem ser usados para comprovar a identidade. Até o ano passado, candidatos podiam apresentar boletins expedidos até 90 dias antes do primeiro dia de provas do Enem.

Agora, candidatos do exame poderão apresentar documentos digitais, por meio do aplicativo Gov.br. Por ele é possível acessar, por exemplo, a CIN (Carteira de Identidade Nacional), que já é emitida em diversos estados como forma de substituição ao RG.

Em março, um estudante medicina da Uepa (Universidade Estadual do Pará) foi preso no Pará sob a suspeita de ter feito e as provas de 2022 e 2023 do Enem —nas quais foi aprovado – no lugar de dois candidatos. Ele está sendo investigado por falsidade ideológica e uso de documento falso, além de estelionato com aumento de pena, já que o crime foi cometido contra uma autarquia.



OS DOCUMENTOS ACEITOS NA HORA DA PROVA SÃO: