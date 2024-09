‘Perdemos a classificação em casa’, diz Gerson após eliminação do Flamengo

Gerson lamentou a eliminação do Flamengo para o Peñarol, nesta quinta-feira (26), nas quartas de final da Libertadores. As equipes empataram por 0 a 0 no Uruguai. Os uruguaios haviam vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã.

O volante falou sobre a ansiedade do Flamengo na busca pelo gol no jogo desta noite e avaliou que a classificação foi perdida no jogo de ida.

“Ansiedade de fazer o gol. Fizemos um bom primeiro tempo, aceleramos o jogo no segundo tempo, entramos no jogo dele. É triste, difícil falar. Frustrado com o resultado, perdemos a classificação na ida, em casa”, comentou Gerson, à ESPN.

Léo Pereira e Fabrício Bruno também falaram do futuro.

“Eles jogaram as duas séries por uma bola, conseguiram ela e é mérito deles. Foi o que eles planejaram. Difícil falar, é triste, almejávamos coisas. Agora é levantar a cabeça, temos brasileiro e Copa do Brasil pela frente”, disse Léo Pereira.

“Revolta fica pelo jogo que fizemos em casa, mas depois que tomamos o gol começamos acelerar muito. Fomos muito impacientes e deixamos a desejar em casa. Aqui nos impomos, não me vem na memória uma chance clara deles. É pedir desculpas para o torcedor, temos mais o restante da temporada, temos que trabalhar firme para conquistar o título na Copa do Brasil ou no Brasileiro”, opinou Fabrício Bruno.