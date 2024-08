Pequenas empresas precisam ser inovadoras e sustentáveis

A inovação e sustentabilidade foram destacadas como práticas estratégicas para o comércio e prestação de serviços entre pequenas atividades e empresas de médio e grande portes. O conceito foi discutido durante o Fórum Regional de Inovação e Sustentabilidade, no auditório da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo), na manhã desta quinta-feira, 8 de agosto.

O evento ocorreu em parceria com o Sindeprestem (Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo), que comemora, neste ano, 33 anos de sua fundação.

O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, abriu a apresentação e disse que é importante levar temas modernos e alinhados com o que está acontecendo no País e no mundo ao conhecimento dos associados e empreendedores em geral. “Esse é também o papel da entidade e ficamos satisfeitos com parceria que agregue informação”, disse.

Competitividade – Lívio Giosa, presidente do CNDA (Conselho Nacional de Defesa Ambiental) e Coordenador Geral do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental (IRES) explicou que inovação e sustentabilidade são fundamentais para gerar maior competitividade. “São conceitos essenciais para que as empresas tenham um desenvolvimento mais acelerado”, afirmou.

A sustentabilidade é um tema que está na agenda mundial no momento crítico das mudanças climáticas, segundo o executivo. “É mais do que necessário discutir o papel das organizações, dos colaboradores para que cada um faça a sua parte. As empresas do ABC têm um papel importante nessa questão porque representam um valor econômico grande para o Estado e para o país. Além do que precisam se diferenciar da concorrência”, concluiu.

Prática estratégica – Outro palestrante, Valter Pieracciani, sócio fundador da Pieracciani Desenvolvimento de Empresas, concorda que a Região do ABC é um polo influenciador de mudanças da indústria e do comércio. “Estamos mostrando que a inovação está ao alcance de todos e deve ser praticada”, ressaltou.

De acordo com ele, os pequenos negócios correm o risco de perder os seus serviços para as grandes empresas. “No caso das grandes indústrias está ocorrendo a ‘serviceirização’. A solução é correr e inovar mais rápido que elas porque é possível. Aqui no Brasil nós somos inovadores, mas as pessoas chamam de marketing e de TI (tecnologia da informação). Inovação não é só para produtos novos, mas pelo processo e forma no negócio. Nós somos bons só que olhamos para a Alemanha”, destacou.

O presidente do Sindeprestem, Vander Morales, disse que a adoção de práticas sustentáveis ESG (Environmental Social Governance) coloca as empresas em destaque e agrega valor ao ecossistema do negócio. “Implementar boas práticas sustentáveis é um caminho sem volta”, finalizou.