Pepita será destaque no desfile do Paraíso do Tuiuti

Com enredo em homenagem a Xica Manicongo, considerada a primeira travesti não indígena do Brasil, o Paraíso do Tuiuti confirmou a presença da cantora Pepita como destaque no Carnaval deste ano. A cantora trans virá na segunda alegoria do desfile representando a passagem de Xica na Bahia, no período colonial brasileiro.

Pepita já esteve em um ensaio de rua da agremiação de São Cristóvão e ficou emocionada com a comunidade do bairro da Zona Norte do Rio.

“Foi uma experiência única, onde eu vi todas as pessoas da comunidade LGBTQIA + em um propósito. Vi mulheres trans, gays, drags cantando o samba com muita força, muito querer. As pessoas que eu olhava cantavam com vontade, falando de Xica, como se elas fossem a Xica dessa nova era, o que me marcou muito. Me deixou emocionada, pensei “é sobre isso.” É um enredo desafiador, falar da nossa comunidade, pois sempre é cercada de muito preconceito. Então ver uma comunidade na segunda-feira no meio da rua exaltando o nome da Xica Manicongo foi surreal. Fiquei muito feliz e empolgada”, afirmou a artista.

O Tuiuti será a segunda escola a desfilar na terça-feira de Carnaval. O tema é desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos.

Outras lideranças trans também confirmaram presença no desfile, como as deputadas federais Érika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG); Indianarae Siqueira, fundadora da CasaNem; Eloína dos Leopardos, travesti e primeira rainha de bateria do Carnaval.