Pepe Mujica é internado no Uruguai em meio a tratamento contra câncer

O ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica, 89, foi internado na noite desta segunda-feira (26) e deve seguir no hospital por ao menos um ou dois dias após apresentar um mal-estar, informou o jornal local El País. Mujica tem um tumor no esôfago.

Ele seguirá internado para a realização de exames.

O uruguaio fez tratamento de radioterapia, e seus próprios médicos já afirmaram que a recuperação tem sido difícil para o ex-presidente, que ainda assim compareceu a eventos nos últimos meses, deixando por alguns períodos sua famosa chácara na parte rural de Montevidéu.

Mujica anunciou que estava com câncer no final de abril. Ele tem condições prévias que agravam seu quadro de saúde: carrega uma doença imunológica há mais de 20 anos que afeta, entre outras coisas, o funcionamento dos rins.

Quando recebeu a reportagem da Folha de S.Paulo em sua casa duas semanas após anunciar a doença, estava no segundo dia do tratamento com radioterapia e bem, ainda que cansado.

“[O tumor] está localizado em um lugar que não atravessou a parede do esôfago, e, bem, segundo eles é controlável e até erradicável. Veremos”, disse ele na ocasião. “Dos problemas que tive na juventude, perdi um pulmão. Isso criou mais espaço para o coração, que está inclinado para a esquerda, o que favorece o tratamento.”

O Uruguai tem eleições presidenciais no final de outubro, quando Luis Lacalle Pou, opositor de Mujica, mas com quem mantém boa relação, deixará a Presidência.