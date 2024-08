Pepê Gonçalves sofre com punições e está fora da final do K1 em Paris

Pepê Gonçalves sofreu várias punições nesta quinta-feira (1º) e está fora da final do k1 da canoagem slalom nas Olimpíadas de Paris.

Ele foi o 13º a descer pela corredeira e começou mal, recebendo penalidade em três portas. Até melhorou no meio, mas voltou a errar na reta final.

Pepê levou punição de 50s por ter perdido a porta 21 – cabe recurso. A disputa da canoagem slalom acontece no Est. Náutico Água Branca.

Com isso, ele está fora da final mesmo antes de a prova terminar. Ele está atualmente em 14º entre os 20 atletas, mas não se classificou entre os 12 mais rápidos, que avançam para a final. A decisão começa às 12h30 (de Brasília) desta quinta-feira (1). Na eliminatória, ele se classificou em oitavo, fazendo o percurso em 86s64.

Pepê Gonçalves também competiu no C1, mas parou na primeira fase na canoa. A prova, porém, foi encarada pelo brasileiro como um “treino de luxo” para as disputas do caiaque, sua principal prova.

O brasileiro disputa também o K1 Cross. A competição inicia nesta sexta-feira (2), às 10h30 (de Brasília).