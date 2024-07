Pepê Gonçalves é eliminado na 1ª fase da canoagem slalom

Pepê Golçalves foi eliminado na primeira fase do C1 da canoagem slalom nas Olimpíadas de Paris.

Pepê foi apenas o 18º na primeira descida, com 111,07 segundos. O brasileiro cometeu quatro penalidades, nos portões 1, 15, 17 e 19, o que aumentou seu tempo em oito segundos.

O brasileiro não conseguiu subir na classificação na segunda tentativa e acabou eliminado. Pepê piorou o seu tempo na segunda descida e fez 154,48s, com quatro penalidades, sendo uma delas de 50 segundos.

Sem atletas do Brasil, a semifinal da canoa masculina acontece na próxima segunda-feira (29), às 10h30 (de Brasília). A final acontece no mesmo dia, às 12h20 (de Brasília).

Pepê também disputará o K1 e o K1 Cross. As provas do caiaque iniciam na próxima terça-feira (30), às 11h (de Brasília).