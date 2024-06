Penha Fumagalli conclui entrega de 55 novos computadores para UBSs e departamentos da Saúde

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), concluiu a entrega de 55 novos computadores para as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Departamentos de Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Zoonoses, Central de Vagas além de áreas administrativas da Secretaria de Saúde.

Os últimos equipamentos foram entregues na segunda-feira, 17/6, na UBS da Vila São João, e na terça, 18/6, na UBS do Sítio Maria Joana.

Além de substituir equipamentos obsoletos, as novas máquinas serão utilizadas, no caso das UBSs, na primeira etapa de implantação do PEP (Prontuário Eletrônio de Pacientes). O investimento total nas aquisições é de R$ 208 mil.

“Os novos computadores trarão agilidade ao atendimento para o público, conferindo modernização aos equipamentos da Saúde do município, além de garantir o início da implantação do prontuário eletrônico de pacientes”, comentou a prefeita Penha Fumagalli, na Vila São João, após a entrega dos novos equipamentos.