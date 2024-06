Penha Fumagalli anuncia novas creches para as Vilas Conde e Verde

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), recebeu dos governos do Estado e Federal a informação de que duas novas creches serão construídas no município, uma na Vila Conde Siciliano e outra na Vila Verde.

Na Vila Conde, a nova creche será construída ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro, na Rua Arujá. O prédio escolar, com 7 salas, está orçado em R$ 4,2 milhões a partir de termo de compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal e o FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), ligada ao Estado de São Paulo.

Já a da Vila Verde, foi contemplada dentro dos projetos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal. A futura escola, a ser construída em terreno localizado na Rua Guilherme Pinto Monteiro, pretende atender a expansão de novas vagas de 91 alunos. O investimento será de R$ 3,5 milhões.

“O nosso compromisso é ir atrás de parcerias com os governos estadual e federal, e no caso das novas escolas, é atender às novas demandas das comunidades desses bairros , além de reduzir desigualdades e promover a inclusão”, comentou a prefeita Penha Fumagalli.