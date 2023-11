Pelo segundo ano consecutivo, Podpah é o podcast mais ouvido do Brasil no Spotify

O Podpah alcançou pelo segundo ano consecutivo o posto de podcast mais ouvido do Brasil no Spotify. Os dados foram divulgados nessa quarta-feira (29) na tradicional retrospectiva divulgada ao final de cada ano pela plataforma de áudio.

O podcast, comandado por Igão e Mítico, é o maior do país em termos de audiência e inscritos também no YouTube. O programa faz parte do canal Podpah, que, em outubro de 2022, deixou de ser um único podcast para se tornar um hub de conteúdo com a criação de novos programas em outros formatos, como o Rango Brabo, o Quebrada FC, o Podpah Visita e Podpah Tour. Já o Carona Podpah, também apresentado por Igão e Mítico, é o podcast em vídeo Original Spotify e exibido com exclusividade na plataforma, no qual a dupla conversa com personalidades sobre a influência da música em suas vidas.

Atualmente, o canal Podpah acumula mais de 23 milhões de seguidores em todas as redes socias, sendo 7,58 no YouTube e 6,9 milhões no Instagram. São, em média, 60 milhões de visualizações por mês.

O sucesso de Igão e Mítico, explicado em boa parte pela amizade entre eles e a maneira como comandam o canal, também rendeu à dupla um lugar entre os influenciadores mais queridos do Brasil, segundo pesquisa realizada pela YOUPIX em parceria com a MindMiners. Os dois, que também atendem pelo nome de Igor Cavalari e Thiago Marques, estão no seleto grupo das 500 personalidades mais influentes da Améria Latina da Bloomberg Linea.

“Acho que esse reconhecimento vem de um trabalho muito bom de todos no Podpah. Eu e o Igão somos só uma parte, mas por trás de tudo tem uma equipe muito dedicada e na mesma sintonia que dá de tudo para que as coisas aconteçam. O ano passado já havia sido muito especial e em 2023 não foi diferente, com muitas novidades e o público reconhecendo mais uma vez o trampo que é feito no Podpah”, diz Mítico.

“Para nós é uma felicidade difícil de explicar ser, de novo, o podcast mais ouvido no Spotify, que é a maior plataforma de áudio do mundo – e que agora tem vídeo também. A gente faz tudo aqui com muito carinho, cuidado e pensando sempre se o público vai ou não curtir. É para isso que fazemos o Podpah, para o público. E receber de volta esse reconhecimento tão importante é emocionante, só agradecer à nossa equipe e a todo mundo que segue e curte o nosso trabalho”, complementa Igão.

O ano pode ser ainda melhor para o Podpah. O canal concorre ao prêmio Caboré, considerado a maior premiação do mercado publicitário no país, na categoria “Plataforma de Conteúdo”, e ao Splash Awards, como melhor podcast de entrevista. Os vencedores destes prêmios serão anunciados em dezembro.

Números do Podpah no Spotify em 2023: