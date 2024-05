Pelo segundo ano consecutivo pessoas com deficiência têm espaço reservado na Parada LGBTQIA+

Neste fim de semana, 2, acontece a 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo e pelo segundo ano consecutivo a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) disponibiliza um espaço reservado e elevado para pessoas com deficiência. A pasta e a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP) garantirão, em parceria, que a Parada seja mais acessível, além de estar presente na 23ª Feira Cultural de Diversidade LGBT+, onde o público terá conhecimento sobre as ações da SMPED no estande da Prefeitura.

A Parada LGBT+ já é reconhecida internacionalmente por ser o maior evento em prol da diversidade e inclusão social da comunidade, e a SMPED trabalha diariamente para que pessoas com deficiência possam exercer seus direitos civis, além de garantir o acesso a festas tão importantes e representativas, como a Parada.

Este ano o evento acontecerá do lado ímpar da avenida, devido às obras no metrô, e as pessoas com deficiência terão uma área reservada para acompanhar a festa localizada na Av. Paulista 1842, em frente ao Tribunal Regional Federal da 3ª região, que contará com intérpretes de Libras e equipes de apoio.

Além disso, as pessoas com deficiência abrirão o desfile. Elas estarão entre a bandeira do arco-íris e o primeiro trio. Essa ação acontece desde 2018.

A secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco, avalia a importância do evento para a cidade: “A diversidade faz parte da identidade de São Paulo, e isso não é diferente das pessoas com deficiência, que estão presentes em todos os movimentos sociais. Então, as pessoas com deficiência podem estar onde elas quiserem. O lugar das pessoas com deficiência é na platéia, no palco e na Parada”.

A participação da SMPED nasceu de uma parceria entre a APOLGBT-SP, e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), que juntos garantirão que a 28ª edição tenha intérpretes de Libras durante os shows, área reservada para pessoas com deficiência e equipes de apoio. O intuito da SMPED no evento, é reforçar os pilares da Parada: diversidade e inclusão.

Feira Cultural de Diversidade LGBTQIA+

Os técnicos da pasta estarão presentes na Feira Cultural de Diversidade LGBT+, que acontecerá quinta-feira, 30, no Memorial da América Latina, para dar orientações sobre os serviços e iniciativas da SMPED, como: a Central de Intermediação em Libras (CIL); Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo; Paraoficina Móvel; Inclui Sampa nos Bairros; Contrata SP – Pessoa com Deficiência; entre outros.