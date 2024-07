Pelo menos 116 morrem durante tumulto em evento religioso no norte da Índia

Pelo menos 116 pessoas morreram sufocadas ou esmagadas pela multidão durante uma celebração religiosa no norte da Índia. O número foi confirmado por Shalabh Mathur, inspetor-geral da polícia de Uttar Pradesh (UP), o estado mais populoso do país, onde ocorreu a tragédia.

O incidente ocorreu em um vilarejo no distrito de Hathras, cerca de 200 km a sudeste da capital, Nova Déli. “Os corpos continuam a chegar”, disse à AFP Ram Mohan Tiwari, um alto funcionário dos serviços médicos de Uttar Pradesh.

Ashish Kumar, uma autoridade do distrito de Hathras, disse aos repórteres no local que a maioria das vítimas foram sufocadas ou esmagadas em meio a uma aglomeração para sair do local às pressas. O motivo da debandada ainda era incerto, mas funcionários locais sugeriram que o calor e a superlotação tenham causado pânico. “No final da congregação, quando os devotos estavam saindo, esse incidente ocorreu por causa da umidade muito alta”, disse Kumar. A multidão estava reunida para celebrar a divindade hindu Shiva.

Vídeos não verificados nas redes sociais mostraram corpos empilhados no chão em frente a um hospital local. A agência Reuters não conseguiu verificar imediatamente as imagens.

O ministro-chefe do estado (equivalente a governador) de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ordenou uma investigação sobre o incidente.

“Foram dadas instruções aos funcionários envolvidos para conduzirem operações de socorro e resgate em situação de guerra e para fornecerem tratamento adequado aos feridos”, escreveu Adityanath no X.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, enviou condolências aos familiares das vítimas, em mensagem na rede social X. “Falei com o governador Yogi Adityanath sobre o trágico acidente ocorrido em Hathras, Uttar Pradesh. O governo de UP está empenhado em fornecer toda a assistência possível a todas as vítimas. Minhas condolências vão para aqueles que perderam seus entes queridos. Além disso, desejo rápida recuperação de todos os feridos.”

A presidente da Índia, Droupadi Murmu, também escreveu sobre a tragédia. “A notícia da morte de muitos devotos, incluindo mulheres e crianças, no acidente ocorrido no distrito de Hathras, em Uttar Pradesh, é de partir o coração. Expresso minhas mais profundas condolências àqueles que perderam seus familiares e desejo rápida recuperação aos feridos”, disse ela no X.

Tragédias com multidões são comuns em grandes celebrações religiosas na Índia. Em 2005, no episódio mais letal desse tipo no século 21, 265 morreram no templo Mandhardevi, no estado ocidental de Maharashtra, após confusão provocada por degraus escorregadios que levavam ao local.