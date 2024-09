Pelo 5º dia consecutivo, SP tem a pior qualidade de ar entre grandes cidades do mundo

A qualidade do ar em São Paulo às 7h desta sexta-feira (13) é a pior pelo quinto dia consecutivo entre 120 cidades monitoradas pelo site suíço IQAir. A lista só inclui cidades grandes.

A série começou segunda (10) e alcançou a pior medição na quarta (11), com índice em 183 ante 165 de hoje. Segunda, terça e quinta registraram 160, 158 e 170, respectivamente.

A empresa suíça é especializada em tecnologia da qualidade o ar e organiza o ranking de 120 grandes cidades do mundo com dados gerados por estações operadas por governos, instituições de pesquisa e organizações sem fins lucrativos. A classificação segue parâmetros de qualidade americanos.

Com registro de 165 no índice, a capital paulista superou Laore, no Paquistão (142), e Jacarta, na Indonésia (128).



VEJA A LISTA COMPLETA DAS DEZ CIDADES COM A PIOR QUALIDADE DO AR

1 – São Paulo, Brasil (165)

2 – Lahore, Paquistão (142)

3 – Jacarta, Indonésia (128)

4 – Lima, Peru (126)

5 – Kinshasa, República Democrática do Congo (124)

6 – Kampala, Uganda (124)

7 – Carachi, Paquistão (118)

8 – Riad, Arábia Saudita (99)

9 – Batam, Indonésia (94)

10 – Dubai, Emirados Árabes Unidos (92)

Fonte: IQAir, às 7h de 13.set



A qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo está classificada como muito ruim pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) nesta sexta. Esse é um nível acima do pior na escala que considera o índice de poluentes e é composta por cinco fases: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima.

Entretanto, nesta manhã, das 22 estações de medição da Cetesb na Grande São Paulo, apenas duas têm a classificação “Muito Ruim” –Marginal-Ponte dos Remédios e Parque Dom Pedro II– eram 14 na quarta. Carapicuíba, Cid.Universitária-USP-Ipen, Congonhas, Grajaú-Parelheiros, Guarulhos-Paço Municipal, Guarulhos-Pimentas, Ibirapuera, Interlagos, Itaim Paulista, Mauá, N.Senhora do Ó, Osasco, Perus, Santana, Santo Amaro e foram qualificados com “Ruim”.

A qualidade do ar está muito ruim devido à suspensão de material particulado, segundo o órgão. Isso acontece em razão das condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de poluentes por conta da estiagem e ventos fracos, acrescenta.

Nessa classificação, de acordo com a Cetesb, pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idosos e crianças têm os sintomas agravados. População em geral pode apresentar sintomas como ardor nos olhos, nariz e garganta, tosse seca e cansaço. A indicação é reduzir esforço físico pesado ao ar livre.

O QUE SIGNIFICAM OS NÍVEIS:

Moderado – Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população, em geral, não é afetada.

Ruim – Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.

Muito ruim – Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda falta de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas).

Péssima – Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis.

SÃO PAULO MANTÉM RISCO DE QUEIMADAS ATÉ SÁBADO

A massa de ar seco estacionada sobre a região metropolitana de São Paulo vai persistir pelo menos até amanhã (14). O bloqueio atmosférico mantém a previsão de temperaturas acima da média e baixa umidade.

É uma condição que aumenta o risco de queimadas e incêndios nas áreas vegetadas. Além disso, as condições atmosféricas não favorecem a dispersão dos poluentes, o que contribui para a péssima qualidade do ar, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

A previsão para esta sexta-feira (13) é de mais um dia com predomínio de sol e tempo seco na capital paulista. Os termômetros oscilam entre 19°C, ao amanhecer, e 34°C, no meio da tarde.

No sábado, São Paulo pode ter o o dia mais quente do ano, com temperatura máxima prevista de 35°C, em meio à chegada de uma frente fria que deverá dar uma trégua à onda de calor das últimas semanas.