Pelo 4º ano, São Paulo é a melhor cidade do Brasil para fazer negócios no comércio

O combo menor taxa de desemprego desde 2012, o número cada vez maior de novas empresas e a série de benefícios fiscais oferecidos pela Prefeitura para quem busca investir ou ampliar os seus negócios levou São Paulo a ser eleita, pelo quarto ano consecutivo, a melhor cidade brasileira para fazer negócios no setor de comércio, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado nesta quarta-feira (11) pela EXAME.

Na categoria Comércio, são analisados dez indicadores: empregos no setor com média e alta remuneração; renda do trabalhador do comércio varejista; renda do trabalhador do comércio atacadista; estabelecimentos comerciais varejistas; estabelecimentos comerciais atacadistas; empregos no comércio varejista; empregos no comércio atacadista; crescimento populacional; densidade de banda larga; e renda do trabalhador formal.

“O desemprego na cidade está no menor nível histórico, com 5,8%, o que demonstra que as políticas adotadas têm surtido efeito”, afirma o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), Armando de Almeida Pinto Junior.

O secretário lembra que o ambiente de negócios positivo tem atraído empresas para a capital. “De 2021 até agora, tivemos um crescimento significativo no número de empresas abertas e na migração de empresas para a cidade. A vinda da Netflix é um dos exemplos”, diz.

O secretário de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), Marcos Monteiro, lembra ainda que o desenvolvimento geral da cidade, com investimento significativo em infraestrutura, é outro fator de atração.

“Hoje, a cidade tem uma série de programas importantes em andamento, principalmente na área de infraestrutura. Temos investimentos significativos no transporte público, com os ônibus elétricos, o Programa Pode Entrar, com 100 mil unidades habitacionais, além do programa de recapeamento, que chegará a 20 mil quilômetros“, destacou.

Em entrevista à Exame, o diretor da Urban Systems, Paulo Takito, avalia que o resultado é fruto de um trabalho conjunto entre o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas. “No comércio, a recuperação pós-pandemia foi fundamental. O trabalho conjunto entre o governo estadual e a prefeitura de São Paulo foi crucial para atrair e reter empregos”, diz.

Desburocratização, segurança e zeladoria

O presidente da Associação Comercial São Paulo (ACSP), Roberto Mateus Ordine, lembra ainda que a desburocratização para os pequenos negócios também é uma das chaves para este bom momento de São Paulo no comércio.

“Hoje, a cidade de São Paulo é muito mais ágil na abertura de empresas, o que facilita a vida do empreendedor”, diz. Ordine cita ainda questões para além dos indicadores apontados pelo ranking, como o aumento da segurança e zeladoria do Centro, para a melhora do setor comercial.

“Existem mais de 7 mil câmeras com reconhecimento facial no Centro, garantindo absoluta segurança. Hoje, jovens estão descobrindo o Centro, frequentando bares, restaurantes e eventos culturais”, afirma.

Segurança jurídica

A Prefeitura criou atrativos nos últimos anos que fazem São Paulo se destacar no cenário brasileiro. As iniciativas da gestão vêm atraindo cada vez mais empresas para a cidade.

As Leis nº 17.719/21 e nº 17.875/22 reduziram a alíquota do ISS de 5% para 2% para atividades desenvolvidas por plataformas digitais que atuam em áreas como de aluguéis, transporte de passageiros ou entregas e compra e venda de mercadorias (marketplace), administração de imóveis e atividades de audiovisual e serviços de monitoramento e rastreamento a distância de veículos, cargas e pessoas.

As medidas tiveram como objetivo estabelecer uma carga tributária apta a proporcionar a retenção e atração ao município de contribuintes com alta mobilidade, garantindo a geração de empregos e renda na cidade de São Paulo. As atividades contempladas foram: franquias; intermediação de atividades de transporte, de entrega e administração de imóveis e intermediação de aluguéis por meio de plataformas digitais; setor de programação visual, comunicação visual e serviços congêneres; e serviços de monitoramento e rastreamento a distância.

Entre as companhias que se transferiram para São Paulo estão Netflix, as gigantes da área de tecnologia, como Amazon, Facebook, Tik Tok, ou do varejo, como Magalu, Nike, Shopee e Via Varejo, além do setor bancário, como Nubank e Pic Pay.

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.