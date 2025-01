Pelle Capelli recebe exposição de artista plástica andreense Agatha de Faveri

Nesta quarta-feira (22), às 19h, o Pelle Capelli, em Santo André, se transforma em um cenário de arte e sensibilidade com a abertura da exposição “Visões que Permeiam“, assinada pela artista andreense Agatha de Faveri. Reconhecida internacionalmente, Agatha traz para sua cidade natal uma coleção de obras que vai mexer com os sentidos e a imaginação.

A exposição apresenta 20 quadros repletos de força e simbolismo. As pinceladas marcantes e as combinações de cores criam um diálogo entre a tela e o público, transportando quem observa para um mundo de emoções intensas. “Escolhi o Pelle Capelli porque ele vai além de um salão de beleza e estética. É um espaço vivo, cheio de histórias e encontros, perfeito para dar vida à minha arte”, revela a artista.

Agatha não é novata quando o assunto é impressionar. Suas obras já ganharam destaque em São Paulo, Rio de Janeiro, Finlândia, Japão e Portugal, e sua lista de colaborações inclui nomes de peso como Gucci, Adidas e Rock in Rio. Apesar de tudo isso, ela faz questão de se reconectar com suas origens em Santo André, celebrando a arte local de maneira acessível e única.

“Essa exposição é mais do que mostrar quadros. É criar uma experiência. Queremos que cada pessoa que passe por aqui sinta algo especial, algo que vai além do visual”, destaca Adriane Bramante, dona do Pelle Capelli.

“Visões que Permeiam” fica em cartaz até 28 de fevereiro, com entrada gratuita.

Sobre o Pelle Capelli

Há 22 anos no mercado, o Pelle Capelli está presente em momentos especiais, sempre se aprimorando na arte de transformar sonhos em realidade. Com um ambiente luxuoso e aconchegante, busca entregar excelência em todos os serviços e conta com uma equipe altamente qualificada. O local traz o conceito de conforto e bom gosto em cada espaço, buscando inspiração nos melhores espaços de beleza do Brasil e do mundo, portanto, o que melhor define o Pelle Capelli é toda a atenção aos detalhes. Tudo é pensado e feito cuidadosamente para o seu bem-estar e máximo conforto.

Endereço: Rua Siqueira Campos, 1000, Santo André, Brasil – 09020-240.