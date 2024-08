Pela quarta vez consecutivamente, Lucas Freitas vence na AMG Cup

O nome do final de semana na AMG Cup Brasil foi Lucas Freitas (Action Agenciamento, La Martina, Prisma Pneus, Mahrte, Lindoya Brasil, Dogão da Praça, ULV, VoandoJá, e F1 in Schools Brazil), vencedor da 6ª etapa da AMG C300 Cup no Autódromo Velocitta.

Depois de quebrar o recorde da pista para a categoria com o tempo de 1min48s499 durante o 1º treino livre, Freitas cravou a pole position ainda no sábado (25) com pista seca e muito calor na cidade de Mogi-Guaçu que abriga o autódromo no interior paulista.

O domingo amanheceu muito diferente: depois de um forte vento que chegou a derrubar algumas estruturas do autódromo e que foram prontamente remontadas pela organização, a chuva atingiu o autódromo poucas horas antes da largada.

Durante o treino de aquecimento (warm up) realizado logo pela manhã do domingo (25), um carro acabou vazando óleo e obrigando uma minuciosa limpeza da pista, transferindo a corrida 1 que seria realizada as 10h30 para as 14h30.

Debaixo de muita chuva e após duas voltas atrás do carro de segurança, Lucas largou na pole position e não deu chance alguma para os demais competidores, abrindo grande vantagem. Na 12ª volta Freitas já tinha uma vantagem de 44s em relação ao segundo colocado, mas uma bandeira amarela causado por um piloto parado de forma perigosa na pista, finalizou a corrida prematuramente atrás do safety car.

Lucas Freitas chega a quarta vitória consecutiva na temporada 2023 e agora está apenas 2 pontos atrás do vice-líder; considerando os dois descartes obrigatórios dos piores resultados dos pilotos na temporada, Freitas assumiria a vice-liderança do campeonato.

Após mais uma vitória, Lucas que não esconde que gosta muito de pilotar na chuva declarou: “Na chuva sempre é um desafio, o carro estava escorregando bastante mas tínhamos um bom acerto pois sabíamos das condições da pista pela previsão do tempo. Só tenho que agradecer a toda a equipe que me entregou um ótimo equipamento durante todo o final de semana, agradecer a Deus por mais essa vitória, aos meus patrocinadores e toda a torcida pelo apoio de sempre”, declarou o piloto.

Agora a organização da AMG Cup Brasil se prepara para anunciar a data e local da próxima etapa, uma vez que o Autódromo de Interlagos não poderá receber a etapa prevista nos dias 7 e 8 de setembro devido a obras de recapeamento no local.

Confira como foi a etapa do Velocitta: https://www.youtube.com/live/Yied8AHF3oc?si=JXBWdtBHIAWm2zr_

Confira o resultado da 6ª etapa da AMG C300 Cup no Velocitta (TOP10):

1) Lucas Freitas, 14 voltas

2) João Boiko, à 3s495

3) Kaue Baroudi, à 34s756

4) Marcelo Neves, à 71s364

5) Hugo Neto, à 74s228

6) Renato / Felipe Breve, à 109s482

7) Khayam Ghazzoqui, à 1 volta

8) Leo Franzo, à 1 volta

9) Pedro Freitas / Guilherme Valleck, à 1 volta

10) Luciano Brito, à 1 volta

CALENDÁRIO – AMG CUP BRASIL

Etapa 1 – 24 e 25/02 – Interlagos (SP)

Etapa 2 – 13 e 14/04 – Interlagos (SP)

Etapa 3 – 04 e 05/05 – Interlagos (SP)

Etapa 4 – 25 e 26/05 – Interlagos (SP)

Etapa 5 – 22 e 23/06 – Interlagos (SP)

Etapa 6 – 24 e 25/08 – Velocittá (Mogi-Guaçu/SP)

Etapa 7 – 07 e 08/09 – à confirmar

Etapa 8 – 23 e 24/11 – Raceville (Brotas/SP)

Etapa 9 – 21 e 22/12 – Interlagos (SP)

Sobre o piloto Lucas Freitas

Aos 21 anos de idade, Lucas Freitas iniciou sua carreira aos 5 anos de idade no kart, tendo no rental kart a principal escola no esporte. Aos 17 anos ingressou no regional paulista de automobilismo através da categoria Fórmula 1600, onde conquistou diversas vitórias, o vice-campeonato em 2021 e o título em 2023

Destaque no regional paulista, Lucas fez sua estreia na AMG Cup Brasil em 2023 durante as últimas etapas de 2022, servindo como preparação para a temporada completa em 2023, onde na 4ª etapa conquistou a sua primeira vitória.

Em 2024 o piloto estará novamente no grid do maior campeonato de Mercedes-Benz fora da Alemanha ao lado do ex-kartista Vini Ponce, para juntos lutarem pelo título na AMG C300 Cup onde até a 4ª etapa já conquistou duas vitórias.

Sobre a Action

A Action Agenciamento é uma consolidada empresa de prestação de serviços para o comércio exterior da indústria e do comércio brasileiro. Como Freight Forwarder atuante no Brasil e no exterior, a Action Agenciamento de Cargas assegura a conformidade com as leis anticorrupção e a correta gestão dos relacionamentos nos negócios.

Sobre a La Martina

A história da La Martina é inspirada no esporte polo, onde a integridade, fair play e valores são os princípios que a tornam reconhecida internacionalmente, com produtos confeccionados a partir de tecidos premium, com detalhes que combinam estética, moda e qualidade. De origem argentina, a La Martina também está no Brasil e possui em seus produtos peças esportivas e de lazer para atender ao público que acredita em seu potencial, possui autoestima e determinação em busca do sucesso.

Sobre a Prisma Pneus

Com 18 anos atuando na venda de pneus e serviços automotivos que vão desde a montagem a balanceamento cambagem, alinhamento de direção, revisão da suspensão e dos sistemas de freios e muito mais, em 4 unidades: Perdizes, Vila Prudente, Tatuapé e Lapa.

Sobre a Mahrte

A maior loja de artigos táticos do Brasil, com sede em São Paulo, disponibiliza mais de 120 marcas e 5.500 produtos aos seus clientes, mudando a forma como o mundo tático é visto pela sociedade, oferecendo uma imersão completa pela liberdade.

Sobre a Lindoya Brasil

Com mais de 50 anos de existência, a Lindoya Brasil faz parte de uma das mais tradicionais fontes de água mineral natural da cidade de Lindoia, considerada a capital nacional da água mineral.

Sobre o Dogão da Praça Silvio Romero

Um dos mais tradicionais food trucks de São Paulo, o Dogão da Praça Silvio Romero está a mais de 30 anos na famosa praça da zona leste paulista servindo os melhores e mais conhecidos hot-dogs de São Paulo.

Sobre a F1 in Schools Brazil

Programa educacional internacional ligado à Fórmula 1 que proporciona aos alunos de 12 a 19 anos a prática efetiva de empreendedorismo, acesso a tecnologias e despertar da consciência cidadã. Isso tudo em um ambiente multidisciplinar e bilingue, com disputas e muito aprendizado onde o piloto Lucas Freitas é o embaixador no Brasil, mostrando e integrando os jovens estudantes participantes do programa ao automobilismo real e as possibilidades que o esporte proporciona em diversas áreas do conhecimento, como pilotagem, mecânica, engenharia, marketing e muito mais.

Sobre a VoandoJá

Há 25 anos a VoandoJá atua em viagens à negócios e turismo, com o compromisso da seriedade e exclusividade nas negociações tarifárias à cada passageiro 24 horas por dia.