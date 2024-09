Pela primeira vez, Zoo SP mostra ao público a arara-azul-de-lear, espécie ameaçada de extinção

O Zoológico de São Paulo acaba de inaugurar um novo espaço e, pela primeira vez, apresenta ao público a arara-azul-de-lear, classificada como Em Perigo (EN) de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade(ICMBio). A instituição trabalha para conservar a espécie, que é endêmica da região da Caatinga baiana há 35 anos. Estima-se que a população em vida livre seja por volta de 2200 indivíduos.

No ambiente, construído especialmente para as aves, há quatro araras-azuis-de-lear: Felipe, Luca, Antonio e Benjamin, que têm entre 6 e 8 anos, e são filhos de Maria Clara e Francisco, pais também de Teobaldo, primeiro indivíduo nascido em um Zoo na América Latina, em 2015.

Fernanda Vaz, bióloga chefe do setor de aves do Zoológico de São Paulo, explica que é importante que o visitante veja o nosso trabalho. “Quando o Teobaldo nasceu, foi um retorno muito importante, porque é resultado de muito trabalho e dedicação com essa espécie para que a gente conseguisse a reprodução de 19 aves até o momento”, conta a bióloga.

Mara Marques, bióloga de pesquisa e conservação do Zoológico de São Paulo, diz que poder mostrar a arara-azul-de-lear para o público é um marco. “Para nós, durante esses anos, trabalhando com iniciativas de conservação não só dessa espécie, mas de outras, e poder mostrar essas aves para os nossos visitantes é muito importante, não só para o Zoológico de São Paulo, mas para a conservação das Araras-azuis-de-lear” celebra Mara.

O Zoo SP trabalha com ações e iniciativas de conservação para a espécie e desenvolve protocolos e manejo, além de trocar experiências para que toda informação técnica e científica seja disponibilizada e compartilhada com todas as instituições e pesquisadores.

Cinco indivíduos da espécie que nasceram no Zoo já foram encaminhados para o Programa de Revigoramento Populacional do Boqueirão da Onça, na Bahia, coordenado pelo Grupo de Pesquisa e Conservação da arara-azul-de-lear.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Ingressos: a partir de R$39,90

Site: https://ingressos.zoologico.com.br/produto/lista

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905