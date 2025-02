Pela primeira vez, Signatures promove jantar de verão com menu exclusivo para estação  

2025 é um ano histórico para o Le Cordon Bleu. A maior instituição de gastronomia do mundo celebra seus 130 anos. Para comemorar, o Signatures, restaurante-escola do Le Cordon Bleu, promoverá o Jantar de Verão com menu exclusivo assinado pelos head-chefs da escola Yann Kamps e Philippe Brye.

O menu pensado para refrescar a estação mais quente do ano é realizado em 7 etapas e começa pelo amuse-bouche da casa e pela tradicional cesta de pães artesanais com brioche, baguette e multrigrãos, acompanhados de manteiga e azeite. Logo em seguida entra os macios gougéres de gruyére com creme de ervas frescas.

Outra delícia do jantar é o refrescante tartare de robalo com cítricos e romã. Para o prato principal, o leve e saboroso cherne grelhado, com molho vierge, tomates confitados, manjericão e variação de legumes. Para finalizar a experiência, mousse de morango, calda de hibisco minestrone de frutas, além de torta de limão desconstruída com sorbet de frutas vermelhas.

Sobre o Signatures

Em dezembro de 2019, o Le Cordon Bleu, maior e mais tradicional instituto de gastronomia do mundo, inaugurou no Rio de Janeiro seu primeiro restaurante-escola na América Latina. Trata-se da culinária autenticamente francesa, que tem como premissa o uso de ingredientes frescos e sazonais aliados as técnicas francesas.

SERVIÇO:

Signatures – Rua da Passagem, 179 – Botafogo

Data: 25/02/25 (terça-feira)

Horário: 19h

Valor: R$ 290 por pessoa (bebidas não inclusas)

Reservas: (21) 97236-3218 ⠀