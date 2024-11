Pela primeira vez no Brasil, Mon Laferte confirma show em 2025

Mon Laferte, renomada cantora e compositora chilena, anunciou sua aguardada vinda ao Brasil para o próximo ano. No dia 18 de março, o Tokio Marine Hall será palco da única apresentação da artista em solo brasileiro, será um esquenta para suas apresentações no Lollapalooza Argentina e Chile, que acontecem dias 21 e 22 de março, respectivamente.

Conhecida por seu estilo único que mistura pop, rock e música tradicional latina, Laferte conquistou o coração do público com hits como “Amárrame”, “Tu falta de querer”, entre outros.

Cultivando influências musicais desde a adolescência em sua cidade natal, Viña del Mar, ao que aprendeu no México, seu segundo lar desde 2007, Mon coleciona oito álbuns até o momento: Desechable (2011), Tornasol (2013), Mon Laferte Vol. 1 (2015), La Trenza (2017), Norma (2018), Sola Con Mis Monstruos (2020), Seis (2021), 1940 Carmen (2021) e Autopoiética (2023).

Ao longo de sua carreira, Mon se apresentou em grandes locais como Coachella, Vive Latino, Viña del Mar, Walt Disney Concert Hall, Hollywood Bowl, Lincoln Center, Movistar Arena Chile, Movistar Arena Argentina e Auditório Nacional na Cidade do México.

Com milhões de álbuns vendidos no mundo, e inúmeros sucessos, Mon Laferte já foi quatro vezes indicada ao Grammy Latino e duas ao Grammy. Tamanho sucesso foi reconhecido em um documentário dedicado à ela na Netflix : “Mon Laferte, te amo”, que teve sua estreia em agosto deste ano.

O show, que promete ser uma experiência emocionante e repleto de sucessos, é uma realização da Music On Events, uma das principais produtoras de grandes eventos do país. A artista, que tem uma forte conexão com seu público, costuma interagir bastante durante suas apresentações, tornando cada show uma celebração íntima e memorável.

Além disso, sua vinda ao Brasil reforça a crescente popularidade da música latina no país, contribuindo para a troca cultural entre as nações. Os fãs já estão ansiosos para conferir de perto o talento e a energia de Mon Laferte ao vivo. Nas plataformas, Mon Laferte coleciona números impressionantes, só nas plataformas de áudio soma mais de 12 milhões de ouvintes mensais.

Os ingressos estão disponíveis no site da Ticketmaster e variam de R$95 a R$420.

Mon Laferte – Tokio Marine Hall

Quando: terça-feira, 18 de março de 2025

Onde: Tokio Marine Hall – Rua Bragança Paulista, 1281

Ingressos: www.ticketmaster.com.br

Classificação: 16 anos (Menores de 16 anos somente acompanhados dos responsáveis legais)