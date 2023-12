Pela primeira vez, Copa do Mundo de Beach Tennis aconteceu em SP

O prefeito Ricardo Nunes prestigiou na noite deste domingo (10) a Copa do Mundo de Beach Tennis 2023 que, pela primeira vez, aconteceu na cidade de São Paulo. O torneio foi realizado no Parque Praia do Sol, na Represa de Guarapiranga, desde o dia 5 de dezembro.

“Evento muito importante, colocamos este espaço para a competição, na beira do Guarapiranga, um lugar o ícone da cidade. Além deste apoio ao campeonato, estamos colocando quadras de beach tennis em todos os espaços esportivos e fazendo investimentos no Esporte”, disse Ricardo Nunes.

Segundo o prefeito, São Paulo é muito pé quente pois o Brasil foi campeão nas categorias juvenil (masculina e feminina) e adulto feminina, ambas contra equipes da Itália, onde o esporte nasceu na década de 1980 e virou febre mundial. “São Paulo mais uma vez dá um exemplo para o mundo com este evento muito bem organizado e com ótima estrutura”.

O secretário municipal de Esportes, Cacá Vianna, destacou a importância do campeonato para a capital. “Trazer esse evento, organizado pela Internacional Tennis Federation (ITF), para as margens da Guarapiranga é qualificar ainda mais este esporte na cidade de São Paulo”.

Mundo todo

A competição começou no dia 5 de dezembro e reuniu 135 atletas. As disputas foram divididas em masculino, feminino e duplas mistas.

Na categoria profissional competiram jogadores da Argentina, Brasil, Chile, Curaçao, França, Alemanha, Itália, Japão, Letônia, Polônia, Portugal, Porto Rico, Espanha, Tailândia, Estados Unidos e Venezuela. Já a Júnior reuniu atletas do Brasil, Chile, Equador, Espanha, França, Itália, Polônia, Porto Rico e Venezuela.