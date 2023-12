Pela 9ª vez deficientes se reúnem para surfarem nas ondas inclusivas

A nona edição do Surf Eficiente, um evento inclusivo idealizado pela Associação Adote um Cidadão, marcou mais uma vez o cenário das praias brasileiras no dia 7 de dezembro. Sob a liderança visionária do Empreendedor Social, Antônio Carlos Veiga, o Surf Eficiente tornou-se uma tradição desde 2015, oferecendo experiências únicas a pessoas com deficiência em todo o litoral brasileiro.

No coração deste evento, mais de 120 pessoas com deficiência e 50 voluntários confirmaram participação na Praia Grande, no Canto do Forte, São Paulo. Com o objetivo de surfar na mesma onda da inclusão e da felicidade, transformando o ambiente praiano em um palco de celebração e igualdade.

Para Marcos Castanho (54), cadeirante há 35 anos que reside no município de Praia Grande: “Participar pela primeira vez do Surf Eficiente foi um momento inesquecível de muita adrenalina” e com um franco sorriso reitera: ”O Surf Eficiente mostra que nunca devemos desistir de tentar, e nunca é tarde para recomeçar”

O evento ocorreu por diversas praias do litoral brasileiro, como Peruíbe, Natal (Rio Grande do Norte), entre outras. Na Praia Grande, a escola SUP Rema Forte, sob a direção de Kaul, coordenou com maestria o Surf Eficiente e proporcionou a realização do sonho de dezenas de pessoas PRA LÁ DE ESPECIAIS em participar de aulas de surf. “Hoje é um dia bacana em que junto ao Adote estamos proporcionando inclusão e diversão para centenas de pessoas” diz Kaul enquanto tira a prancha d’água. “É um ofício muito recompensador, a alegria no rosto das pessoas não tem preço.”

A celebração ocorrida em diversas praias através do evento desafiou estereótipos e promoveu a conscientização sobre a importância da adaptação de instalações e práticas para garantir que o surf seja acessível a todos. Ao fazer isso, estamos construindo uma comunidade mais forte e unida, onde a diversidade é celebrada e a exclusão é substituída pela aceitação.

Cerca de 29 pessoas estiveram pela primeira vez desafiando as ondas e experimentando a sensação ação inesquecível. Estima-se que pessoas de todas as cidades do litoral sul estiveram presentes na Praia Grande. “Ter a oportunidade de ajudar como voluntária é uma experiência muito valiosa” conta Isabeli, voluntária residente em Santos. “A satisfação nos olhinhos deles mexem com algo por dentro, não sabia que uma ação tão simples, seria um momento precioso para eles”.

“O Surf Eficiente busca não apenas oferecer a experiência única de surfar para pessoas com deficiência, mas também criar um movimento nacional, onde diversas pessoas comungarão deste momento” diz Veiga. “O nosso objetivo para 2024 é criar leis que permita-nos reunir escolas de surfe de todo o Brasil na primeira quinta-feira de dezembro, transformando esse dia no “Dia Nacional de Surf da Pessoa com Deficiência”.

O Dia do Surf Inclusivo, proporcionado pelo Surf Eficiente vai além do simples ato recreativo ou de voluntariado; é sobre construir uma cultura que valoriza a igualdade, a compreensão e a celebração das diferenças, permitindo que todos compartilhem a paixão e a alegria que o surf proporciona. Pois só assim continuaremos a trilhar o caminho para erigir uma sociedade mais justa e igualitária.