Pela 1ª vez na história, SP registra menos de 200 homicídios em um mês de abril

O número de homicídios registrados em abril em todo o estado de São Paulo bateu a menor marca mensal da série histórica. Foram 188 delitos ante 226 registrados no mesmo período do ano passado: queda de 16,8%. É a primeira vez em 24 anos que o número de casos fica abaixo de 200 em um mês de abril.

O recuo nos casos de homicídios já vem sendo acompanhado ao longo dos meses. Em março, houve o menor registro da série histórica para o mês, com 227 casos. O mesmo aconteceu em janeiro, quando houve 215 registros. Os números seguem a tendência observada em 2023, quando o estado teve queda recorde de homicídios e fechou o ano com a menor taxa da história.

Ainda em relação aos crimes contra a vida, os latrocínios — roubos seguidos de morte — registraram 14 casos em abril, dois a menos no comparativo. Os feminicídios também diminuíram, de 19 para 16. Já os estupros aumentaram 8,3%, de 1.126 para 1.219 — 93 casos a mais no período.

Roubos em queda

Os roubos em geral, de veículos, de carga e a bancos tiveram quedas em abril em todo o estado. No total, foram quase 2 mil crimes a menos.

As maiores quedas foram em ocorrências relacionadas a veículos e a cargas. Os roubos de veículos caíram 16,3% no mês anterior, de 3.079 para 2.576 casos. Os de carga reduziram 16,4%, de 475 para 397 ocorrências. É a menor marca para esse tipo de crime em um mês desde 2004.

Os roubos em geral passaram de 17.868 para 16.605 em abril deste ano — retração de 7,1%. Não houve registros de roubos a banco para o mês.

Já os furtos tiveram um acréscimo no período. Os furtos em geral, que incluem os de carga, oscilaram 1,6% em abril, fechando o mês com 45.971 ocorrências. Os furtos de veículos chegaram a 7.819 registros, 3,9% a mais em relação aos 7.522 boletins elaborados no ano anterior.